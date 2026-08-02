En libertad el exdirector de una unidad paramilitar acusada de abusos de DDHH en Bangladesh

Archivo - Fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Tribunal Supremo en Dacca, Bangladesh - Europa Press/Contacto/Suvra Kanti Das - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bangladesh han confirmado este domingo la puesta en libertad bajo fianza de Benazir Ahmed, exdirector del llamado Batallón de Acción Rápida (BAR), una unidad especial paramilitar acusada de la comisión de graves abusos contra los Derechos Humanos, por un tribunal de Dubái, donde se encontraba encarcelado desde hace un año.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ha señalado que el Gobierno está trabajando para "traerlo de vuelta al país pronto", unas declaraciones recogidas por el portal de noticias United News of Bangladesh.

No obstante, un tribunal de Dubái ha ordenado confiscar el pasaporte del que fuera inspector general de la Policía, en libertad desde este jueves, por lo que no puede abandonar Emiratos sin autorización judicial.

Sobre Benazir Ahmed pesaba desde abril de 2025 una alerta roja de Interpol desde abril de 2025 por los presuntos delitos de adquisición de bienes ilícitos, blanqueo de capitales y falsificación de pasaporte.

Junto a otros tres ex miembros del BAR, está sancionado desde 2021 por el Departamento del Tesoso por las casi 600 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los tres años anteriores y numerosos casos de tortura atribuidas por ONG y organizaciones de Derechos Humanos a esta unidad militar y policial fundada en 2004.

El BAR está asimismo acusado de la represión violenta de las protestas que tuvieron lugar en verano de 2024 por todo el país, se saldaron con alrededor de 1.400 muertos y acabaron con el Gobierno de Sheij Hasina.