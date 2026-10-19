En libertad tres de los diez detenidos por los ataques contra una periodista y diplomáticos en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí durante una redada el este de Nablus, en Cisjordania - Nasser ishatyeh / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha anunciado este lunes la puesta en libertad de tres de los diez detenidos durante la jornada por su supuesto papel en los ataques perpetrados durante los últimos días por colonos en Cisjordania, que se saldaron con numerosos heridos, entre ellos una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post' y varios diplomáticos europeos.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los tres han sido liberados "con condiciones restrictivas", mientras que un cuarto sospechoso seguirá detenido hasta este martes "como paso previo a la presentación de un auto de acusación contra él".

Los seis detenidos restantes continuarán bajo custodia al menos hasta este miércoles, según ha indicado el organismo, que ha especificado que cuatro de estos lo estarán por "presunta agresión a una periodista" y los otros dos "por presunta agresión a diplomáticos".

Las detenciones han tenido lugar a primera hora del día durante una operación conjunta de la Guardia Fronteriza, el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en relación con los "incidentes violentos" de los últimos días, "incluida la agresión a una periodista extranjera y el supuesto salto contra diplomáticos en Taibé".

El comisario de la Policía, Danny Levy, ha asegurado horas antes que "la ley en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania que usan las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- se aplica a todos, independientemente de su identidad o afiliación", tras las críticas contra la inacción de las autoridades de Israel ante los ataques de los colonos.

En este sentido, ha pedido "distinguir entre la responsabilidad de prevenir incidentes sobre el terreno y la responsabilidad de investigar y hacer cumplir la ley una vez que dichos incidentes han ocurrido".

El primer incidente tuvo lugar el viernes, cuando varios palestinos y la periodista Heidi Levine, resultaron heridos en un ataque por parte de colonos durante la recogida de la aceituna en Abú Falá. El sábado varios colonos agredieron a diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, situada al este de Ramala y de mayoría cristiana.

Estos sucesos tuvieron lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.