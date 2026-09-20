Libia solicita al TPI ayuda para investigar los ataques contra las instalaciones eléctricas de Tripoli y Zauía

Archivo - Cartel de Libia en la ONU - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Libia ha solicitado formalmente este domingo el apoyo del Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar los ataques contra instalaciones eléctricas clave en Trípoli y en la ciudad de Zauía hace poco más de un mes, según ha informado el Consejo Presidencial libio.

Según el comunicado, la solicitud pide al TPI que proporcione asistencia técnica, legal y judicial para apoyar las investigaciones en curso de las autoridades libias, además de compartir la carga de la investigación y ayudar así a esclarecer las circunstancias de los incidentes e identificar a los responsables.

Las investigaciones preliminares de las instituciones libias han afirmado que dichos ataques se enmarcan en un plan de mayor alcance dirigido contra infraestructuras civiles clave --como depósitos de combustible y centrales eléctricas--, lo que puso en su momento en grave riesgo a la población.

Además, el Consejo Presidencial libio ha asegurado que los organismos de seguridad y otras autoridades nacionales han conseguido impedir o retrasar otras operaciones de desestabilización contra su país en las últimas semanas.

Una evaluación jurídica realizada por las autoridades, citada en el comunicado, afirma que los sabotajes podrían catalogarse "como crímenes de lesa humanidad o genocidio".

La petición al TPI coincide con el reciente desmantelamiento por parte del Gobierno libio (reconocido internacionalmente) de una red que atacó con drones infraestructuras energéticas en las ciudades de Trípoli (capital) y Zauía, operativo que se saldó con cinco detenidos mientras continúan las investigaciones.