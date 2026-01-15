La líder de los conservadores británicos cesa a una figura clave 'torie' por sus planes de unirse al partido de Farage

Archivo - Líder de los Conservadores, Kemi Badenoch, en un acto con la Confederación Británica de Industria. - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de los conservadores británicos, Kemi Badenoch, ha cesado este jueves a Robert Jenrick, figura clave 'torie', del gabinete en la sombra y le ha suspendido de militancia al partido, por sus planes tránsfugos para unirse a Reforma, formación del líder populista Nigel Farage.

Según informa la cadena pública BBC, Badenoch ha asegurado contar con pruebas "claras e irrefutables" sobre los "planes en secreto" diseñados por Jenrick para dejar el partido Conservador "de la manera más dañina para el gabinete en la sombra y el partido".

"El público británico está cansado del psicodrama político, y yo también. Ya hubo demasiado de eso en el gobierno anterior, y están viendo demasiado de eso en este Gobierno", ha asegurado la líder de la oposición británica al primer ministro, Keir Starmer.

Jenrick ha ocupado distintos puestos de relevancia en los gobiernos conservadores desde la época de Theresa May, incluyendo los ministerios de Vivienda y Migración, y concurrió a las primarias del partido de 2024, tras la dimisión de Rishi Sunak, en las que precisamente perdió ante Badenoch en la votación final.

Este paso llega en medio de los movimientos en la política de Reino Unido con figuras como el exministro de Economía 'torie' Nadhim Zahawi que recientemente se ha unido al partido de Farage. Estas maniobras tienen lugar de cara a las elecciones municipales y regionales que se celebran en Reino Unido el próximo 7 de mayo.

Por su lado, en declaraciones desde un acto en Escocia, el líder de Reforma ha evitado confirmar si ha mantenido contactos directos con Jenrick. Así, Farage se ha limitado a señalar que "mantiene conversaciones con un número de altos cargos conservadores desde hace semanas".