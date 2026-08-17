El líder golpista de Birmania viaja a Rusia para reunirse con Putin

Archivo - El presidente de Birmania y líder de la junta, Min Aung Hlaing. - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, que llego al poder tras un golpe militar en 2021, ha abandonado este lunes el país con destino a Rusia, donde prevé encontrarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para una reunión con la que busca "consolidar" la "larga amistad" entre los dos países.

La oficina del presidente ha confirmado estas informaciones en un comunicado en el que ha indicado que se trata del primer viaje al exterior desde que se convirtió oficialmente en presidente el pasado mes de abril tras unas polémicas elecciones en las que la comunidad internacional y diversas organizaciones denunciaron numerosos casos de fraude.

Con esta visita a Moscú, la capital rusa, Hlaing busca "consolidar la relación" entre las partes, la cual ha descrito como "cercana" y "mejorar la cooperación estratégica", especialmente en cuestiones de seguridad y economía.

Rusia es uno de los pocos países que ha mantenido su respaldo a las autoridades birmanas que emanaron del golpe de Estado militar que tuvo lugar en 2021 y que acabó con el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria en el marco de una guerra que ha dejado miles de muertos.