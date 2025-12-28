El líder de la junta de Guinea acude a votar y pide a la población ir a las urnas "en paz, disciplina y serenidad"

Archivo - El líder de la junta militar y presidente de transición de Guinea, Mamady Doumbouya (archivo) - XINHUA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, ha reclamado este domingo a la población que acuda a votar "en paz, disciplina y serenidad" en las presidenciales, en las que aspira a la victoria en las urnas ante la falta de rivales de peso.

"Ya he votado. Junto a mi esposa, cumplí con mi deber cívico este domingo 28 de diciembre en el Centro de Salud Boulbinet, en el municipio de Kaloum", ha dicho Doumbouya en su cuenta en la red social X. "Juntos, sigamos construyendo una Guinea unida y estable, mirando con orgullo hacia el futuro", ha agregado.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figura como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

Entre los aspirantes a derrotar a Doumbouya destaca el economista Abdoulaye Yero Balde, líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), quien abandonó el partido de Condé en 2020 debido a su oposición a que el entonces presidente se presentara a un tercer mandato y quien figura como probable segundo en la carrera electoral.

Junto a la suya están las candidaturas de Faya Lansana Millimono, líder del Bloque Liberal y quien respaldó a la junta tras el golpe de Estado --si bien posteriormente se distanció de Doumbouya por sus planes para presentarse a las elecciones--, y Hadja Makale Camara, una exministra de Exteriores de Condé que ahora encabeza el Frente para la Alianza Nacional (FAN) y quien es la única mujer que aspira a la Presidencia.

Por su parte, Ibrahima Abe Sylla, nombrado por Doumbouya como ministro de Energía --cargo que ya no ocupa--, aspira a acaparar parte del voto joven bajo la bandera de Nueva Generación para la República, mientras que el resto de caras --Abdoulaye Kourouma, Mohamed Cherif Haidara, Bouna Keita y Mohamed Nabe-- son figuras poco conocidas a nivel político en Guinea.