El líder de la junta militar de Burkina Faso sostiene que Macron "insultó a todos los africanos"

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha sostenido este lunes que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, "insultó a todos los africanos", después de que criticara a los países del Sahel por no agradecer a París sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en la región y añadiera que había propuesto a los jefes de Estado africanos reorganizar su presencia militar.

"Hay una parte que me llamó la atención: la ingratitud. La ingratitud es una enfermedad que no se transmite entre humanos. A él, humano, nuestra ingratitud no le es transmisible. Así es como este señor ve África, así es como ve a los africanos. No somos humanos ante sus ojos", ha declarado durante un discurso en la capital, Uagadugú.

Traoré ha señalado que "el problema radica en los acuerdos de defensa colonial que se firmaron desde la independencia" y que "los más peligrosos son los asesores militares". Así, ha abogado por "denunciar los acuerdos" de cooperación militar con el fin de "romper con estas fuerzas imperialistas" y conseguir un Ejército que sea "independiente".

En este sentido, ha indicado que los asesores militares "son quienes dicen cuánto reclutar, cuándo reclutar y qué hacer con ellos, dicen como entrenarlos". "Mientras estén ahí, no eres independiente. Tu Ejército simplemente parecerá que hace desfiles y circo, pero cuando llegue la guerra te darás cuenta de que el desfile es una cosa pero la guerra otra", ha advertido.

Asimismo, Traoré ha denunciado que París "elige a militares en formación" de los países africanos para formarlos con el fin de que sirvan a los intereses del Estado francés, razón por la que considera que Macron, "si no es ateo y reza cada mañana, debería rezar por los africanos". "Gracias a nuestros antepasados Francia existe hoy. A sus ojos no debemos ser humanos, somos más que humanos", ha expresado.

Sin embargo, ha reconocido que no se trata de una ruptura total con las autoridades francesas, porque "no abandonarán ciertos países", sino de un cambio de estrategia: "Ya no los veréis en las bases (militares), pero sí en las embajadas. Y crearán empresas de seguridad (...) Los soldados estarán allí, pero ya no los veréis uniformados ni reunidos en bases. Se reorganizarán, pero estarán allí", ha asegurado.

Por otro lado, ha lamentado que "hablan de democracia pero ellos mismos dan golpes constitucionales entre ellos, hablan de Derechos Humanos, pero están diezmando poblaciones en otros lugares". "Los africanos deben despertar. África debe despertar. Y la lucha contra el imperialismo es permanente. Y los invito a sumarnos a esta lucha, a trabajar para que seamos verdaderamente independientes, que seamos autosuficientes y que podamos desarrollarnos", ha concluido.

La semana pasada el presidente de transición de Chad, Mahamat Idriss Déby, expresó su "indignación por los comentarios realizados recientemente por Macron, que rayan el desprecio por África y los africanos". "Creo que se equivocó de época", recriminó.