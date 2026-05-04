El líder de Malí asume las funciones del ministro de Defensa, muerto en la ofensiva de yihadistas y tuaregs

Archivo - Assimi Goita - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar que gobierna Malí, el coronel Assimi Goita, ha anunciado este lunes una reorganización de las funciones gubernamentales por la que asume él mismo las competencias del Ministerio de Defensa de Sadio Camara, fallecido en la ofensiva de milicianos yihadistas y tuaregs lanzada el pasado 25 de abril sobre Bamako, la capital, y otras ciudades estratégicas del país.

El decreto establece que, Assimi Goita, también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, asume ahora las funciones de Ministro de Defensa y Asuntos de Veteranos.

Por otra parte, el mayor general Oumar Diarra es nombrado ministro Delegado del Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos para asistir al presidente en el desempeño de sus funciones en el Ministerio.

Al día siguiente de los ataques y tras los rumores sobre la muerte de Camara finalmente el Ejército confirmó su fallecimiento. Un portavoz oficial aseguró entonces que Camara se enfrentó a los atacantes y logró eliminar a varios de ellos antes de ser abatido.

Camara murió durante un ataque con atentado suicida con un vehículo cuya detonación causó el derrumbe de varios edificios, incluida una mezquita, según reveló el jefe del Estado Mayor del Ejército, Oumar Diarra.

La situación sigue siendo confusa más de una semana después del ataque, ya que el Movimiento para la Liberación del Azawad (FLA), ha asegurado que la ciudad de Kidal está bajo su control y no fue hasta el 28 de abril que Goita reapareció para confirmar que no había sido herido en estos ataques.