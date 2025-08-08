El líder opositor camerunés Maurice Kamto denuncia una persecución política con su exclusión de las presidenciales

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor camerunés Maurice Kamto ha roto su silencio este pasado jueves para denunciar que su exclusión de las elecciones presidenciales de octubre es un acto de persecución política y ha exigido a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto.

Kamto, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, denuncia que el Gobierno camerunés lleva cinco años "demonizando" al que fuera su antiguo partido, el Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) por boicotear las elecciones parlamentarias de 2020.

Kamto, que se presentaba a estas elecciones en nombre de otra formación, el Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM), vio el miércoles como el Consejo Constitucional anulaba definitivamente su candidatura al entender que otro contendiente, Dieudonné Yebga, ya había presentado su candidatura en nombre de MANIDEM.

Sin embargo, la formación asegura que Yegba fue expulsado de sus filas en 2018 y le acusa de ser un títere al servicio de los intereses del presidente camerunés y favorito indiscutible a la victoria, Paul Biya, líder histórico del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés (MDPC), en busca de su octavo mandato.

Tras condenar la actuación de la autoridad electoral y del Consejo Constitucional, Kamto denuncia finalmente la pasividad de una comunidad internacional que aparenta estar "dispuesta a mostrarse del lado de la dictadura que aplasta al pueblo camerunés", pero que "no se ha preocupado por el crimen político del régimen del MDPC contra nuestro pueblo".