El líder opositor indio resta importancia a su inhabilitación y acusa de cobardía al primer ministro Modi

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición de India, Rahul Gandhi, ha acusado este sábado de cobardía al primer ministro del país, Narendra Modi, tras responsabilizarle como el artífice de su inhabilitación como diputado ocurrida este pasado viernes.

"Me inhabilitan porque el primer ministro está asustado de lo que iba a decir en la cámara. He visto el miedo en sus ojos, y no voy a pedir perdón por ello", ha declarado este sábado el líder del partido Congreso Nacional Indio en comentarios recogidos por la cadena NDTV.

Gandhi ha sido inhabilitado tras una condena pendiente de apelación de dos años de cárcel por insultos. El caso se remontaba a unos comentarios en los que hizo referencia al apellido 'Modi' del primer ministro. El Tribunal del Distrito de Surat le considera culpable de difamación por bromear con este apellido, muy común en India, durante un mitin en 2019.

"¿Por qué todos los ladrones, sean Nirav Modi (empresario acusado por la Interpol y el gobierno de India de conspiración criminal), Lalit Modi (exjefe de la Indian Premier League) o Narendra Modi (actual primer ministro de la India) tienen 'Modi' de apellido?", dijo Gandhi.

La denuncia partió del miembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat Purnesh Modi, que celebró la sentencia. Gandhi ha sido puesto en libertad condicional al pagar la fianza impuesta y tiene 30 días para apelar ante un tribunal superior al que ha dictado la condena.

Gandhi también ha desmentido las acusaciones del partido Bharatiya Janata de Modi, el BJP, que le ha responsabilizado de solicitar la intervención de fuerzas internacionales en los asuntos internos del país durante una comparecencia en Londres en la que criticó duramente la situación política en India.

"Los líderes del BJP afirmaron que estoy ayudando a las fuerzas anti-India. Tengo derecho a responder a estas acusaciones pero no me lo han permitido. Que me inhabiliten de por vida, no me importa. Voy a seguir adelante", ha asegurado.