La líder del opositor Partido de los Trabajadores Argelinos retira su candidatura a las presidenciales

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La opositora argelina y dirigente del Partido de los Trabajadores Argelinos (PT), Louisa Hanoune, ha anunciado este sábado que retira su candidatura a las elecciones presidenciales del 7 de septiembre, alegando "condiciones injustas" y un "marco legislativo regresivo y antidemocrático".

"Hemos registrado y analizado (...) una intención probada de excluirnos de la votación y, por tanto, de confiscar nuestra libertad de presentarnos como candidatos, pisoteando así el derecho de los ciudadanos a elegir libremente entre los programas", ha denunciado la dirigente de la formación en un comunicado en publicado en la red social Facebook.

Tras una reunión extraordinaria del comité político del partido, la que fuera lideresa del movimiento de protesta Hirak --que reclamaba una renovación del sistema político heredado del Frente de Liberación Nacional (FLN)-- ha confirmado que desde el PT no se presentarán a los comicios, no participarán en la campaña electoral y no ejercerán su derecho al voto.

"Se han impuesto condiciones políticas para impedir nuestra participación. El PT no puede formar parte de una operación electoral que no consagra la plena libertad de presentarse como candidato sin exclusión y, por lo tanto, no permite a los ciudadanos ejercer su libre voluntad", ha explicado Hanoune.

Este anuncio se ha producido después de que el jefe del Estado argelino, Abdelmayid Tebune, anunciara este jueves su candidatura a un segundo mandato en las elecciones, poniendo fin a meses de especulaciones sobre si se iba a presentar a la reelección.

Hanoune ha justificado también esta decisión aludiendo a una "infernal y caótica campaña de recogida de patrocinios" debido a un sistema administrativo digital implantado "sin experimentación previa", que ha terminado "excluyendo" a miles de ciudadanos del ejercicio de sus derechos políticos.

Así, ha alertado de que "se trata de un problema eminentemente político, no técnico, de una gravedad sin precedentes", argumentando que las próximas elecciones "debían marcar una ruptura con las prácticas del pasado", teniendo en cuenta "la desconfianza y el desentendimiento populares" expresados en una tasa de abstención "sin precedentes" desde 2019.

Ese año, el actual presidente argelino ganó las elecciones presidenciales con un 58,13 por ciento por ciento de los votos en unos comicios en los que la tasa de participación rozó apenas el 40 por ciento, la cifra más baja registrada en el país.

"Para nosotros es prioritario luchar por el pleno restablecimiento de las libertades democráticas para que el pueblo argelino pueda ejercer su soberanía e instaurar una auténtica democracia con su contenido político, económico y social emancipador", ha defendido Hanoune.

La representante del PT ha asegurado que el partido "seguirá estando al lado" de los argelinos, "la verdadera fuerza del cambio", a quienes ha llamado a "cambiar el curso de los acontecimientos (...) arrancar (sus) aspiraciones políticas, socioeconómicas y culturales a través de la movilización unida".