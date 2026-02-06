El líder del Polisario reitera que "el pueblo saharaui tiene la última palabra en la determinación de su futuro"

Archivo - El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali - STR/dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha reiterado que "el pueblo saharaui tiene la última palabra en la determinación de su futuro", en el marco de su rechazo frontal a la propuesta de Marruecos para resolver el diferendo a través de su propuesta de autonomía para Sáhara Occidental.

"El Frente Polisario no puede, bajo ninguna circunstancia, sustituir al pueblo saharaui en la decisión final sobre su futuro, ya que es el único y exclusivo soberano del Sáhara Occidental", ha señalado durante la clausura de la IV Conferencia Internacional Árabe de Solidaridad con el Pueblo Saharaui celebrada en Argelia.

Así, ha subrayado la "clara naturaleza jurídica" del conflicto como "una cuestión de descolonización", al tiempo que ha agregado que "una solución justa, duradera y definitiva, aceptable para ambas partes en el conflicto, debe ser coherente con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas".

Ghali ha hecho hincapié además en que cualquier solución al diferendo debe "garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia", al tiempo que ha apuntado que el Frente Polisario está "totalmente dispuesto" a "mostrar flexibilidad y cooperación con los esfuerzos internacionales destinados a lograr esta deseada solución".

"Pedimos que se generen las condiciones apropiadas y que se ponga fin a las posiciones que solo sirven para empeorar la situación y azuzar las tensiones en la región", ha aducido, incluidos los acuerdos de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias, SPS.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.