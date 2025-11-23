El líder serbobosnio denuncia que el supervisor internacional está intoxicando las elecciones en la República Srpska

El líder serbobosnio Milorad Dodik vota en las elecciones presidenciales en la República Srpska - MILORAD DODIK ( X

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder serbobosnio Milorad Dodik ha acusado al supervisor internacional de los acuerdos de paz para Bosnia de entrometerse en el desarrollo de las elecciones presidenciales que se están celebrando este domingo en la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska.

Dodik es el epicentro de una de las mayores crisis políticas recientes en la república, una de las dos entidades semiautónomas que constituyen Bosnia y Herzegovina, cuyo funcionamiento está "supervisado" por el abogado alemán Christian Schmidt, "custodio" de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin hace 30 años a la guerra de Bosnia.

Precisamente las elecciones ocurren porque el líder serbobosnio fue destituido de su cargo en agosto, acusado de "desobedecer" las órdenes de Schmidt, al que llegó a describir como un ejemplo del "hedor de Europa" y de ignorar su autoridad.

Dodik ha redoblado sus ataques mientras depositaba su voto en el centro cultural de Laktasi, en Banja Luka, a favor de su candidato favorito, Sinisa Saran (quien se presenta por la llamada Alianza de Socialdemócratas Independientes - Milorad Dodik). Allí, Dodik acusó a Schmidt de interferir en las elecciones "haciéndose pasar por diplomático para pasearse por los centros de votación" e influir en el resultado, recoge el portal de noticias bosnio Raport.

"Todos los vergonzosos esfuerzos de la Comisión Electoral de Bosnia y del Tribunal Constitucional de Bosnia han conducido a este día", ha añadido Dodic en una crítica a dos instituciones que, denuncia, están completamente sometidas a los dictados de Schmidt, quien ha guardado escrupuloso silencio al respecto en este día de elecciones.

"La República Srpska seguirá desarrollándose sobre la base del derecho democrático del pueblo a elegir", ha escrito poco después Dodik en su cuenta de X, "y a ser soberano en su ejecución de este derecho".