El líder socialista portugués rechaza las presiones para apoyar los presupuestos del gobierno conservador

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Socialista de Portugal, Pedro Nuno Santos, ha rechazado las presiones para que su partido apoye los presupuestos generales del estado propuestos por el gobierno conservador en minoría del primer ministro Luís Montenegro, procedentes principalmente del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Prefiero, para ser claro e ir de frente con todos vosotros, perder las elecciones a abdicar nuestras convicciones para evitar unas elecciones por miedo a perderlas", ha declarado desde desde las islas Azores, donde se encuentra para asistir al congreso regional socialista.

Rebelo de Sousa defendía este mismo sábado que el gobierno "debe entender que el interés nacional es lo más importante" que su programa y "no ser inflexible", mas aconsejó al líder de la oposición "hacer un esfuerzo en relación a los principios que serían ideales". "Si no hacen un esfuerzo, sobre la responsabilidad, ¿quién desempata? El tercer partido es quien va a desempatar si el primero y el segundo no se entiende", ha argumentado en referencia al partido de extrema derecha Chega.

"Hay quien cree que deberíamos viabilizar sin ver, pero para eso tendríamos que tener un secretario general diferente. No vamos a viabilizar el presupuesto sin ver. Era lo que faltaba", ha argumentado el dirigente socialista.

El primer ministro luso, Luís Montenegro, ha criticado la propuesta de acuerdo de los socialistas para aprobar unos presupuestos, que considera "radical e inflexible". "Quiere sustituir el programa del gobierno por el programa del PS", dijo, aunque ha prometido que presentará una contrapropuesta la semana próxima "para aproximar posiciones".

Montenegro gobierna en minoría desde las últimas elecciones gracias a la abstención socialista, pero la legislación portuguesa exige que la propuesta de presupuestos del Estado del Gobierno sea aprobada so pena de disolución del Parlamento y convocatoria de nuevos comicios.