El líder supremo de Irán asegura que "no busca la guerra" pero "no renunciará a sus derechos"

Seguidores del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sostienen pancartas con su rostro - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha defendido este jueves que su país "no busca la guerra", si bien ha asegurado que "no renunciará a sus derechos", cuando se acercan las conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto desatadado hace más de un mes, con la ofensiva de Israel y el país norteamericano contra Teherán.

Así lo ha manifestado en un discurso difundido por la cadena estatal IRIB y agencias de noticias iraníes como Tasnim, con motivo de la muerte de su padre y predecesor en el cargo, Alí Jamenei, en la primera jornada de bombardeos sobre territorio iraní, el pasado 28 de febrero.

En este sentido, el ahora líder supremo ha asegurado que Irán está decidido a "vengar" la muerte del difunto ayatolá así como de las víctimas mortales provocadas por la ofensiva, que ascienden a más de 3.000, según han indicado este mismo jueves las autoridades.

Jamenei ha defendido pese a los daños sufridos que las Fuerzas Armadas iraníes han "convertido la guerra en una victoria" y ha destacado que "ha quedado claro que Irán es una gran potencia y que la arrogancia está en declive".

Con todo y a días de que Washington y Teherán se sienten a la mesa de negociaciones este fin de semana en Pakistán, el líder supremo ha invitado a sus connacionales a "seguir" manifestándose en las calles.

Además, ha indicado que llevará la gestión del estrecho de Ormuz "a una nueva fase", sin dar más detalles, tras el anuncio de una tregua de doce días que incluye este paso clave para el comercio mundial.

Por otra parte, ha señalado que Irán espera "una respuesta adecuada" por parte de sus vecinos del Golfo para poder "demostrarles (su) hermandad". "Están presenciando un milagro, así que manténganse firmes y cuídense de las falsas promesas de los enemigos", ha manifestado.