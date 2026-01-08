El líder de los talibán reestructura parcialmente el Gobierno de Afganistán con cambios en dos carteras

Archivo - El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo. - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha reestructurado parcialmente este jueves el Gobierno de Afganistán con cambios en dos carteras, según ha anunciado el portavoz de las autoridades instauradas por los fundamentalistas tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, ha señalado en un comunicado en redes sociales que el hasta ahora ministro de Energía y Agua Abdulatif Mansur ha sido puesto al frente de Rehabilitación Rural y Desarrollo, cambiando así la cartera con el actual ministro del ramo, Mohamad Yunus Ajundzada.

El cambio continúa así el patrón de rotar a jefes de ministerios entre diversas carteras. Tanto Mansur como Yunus Ajundzada ocupaban sus puestos desde septiembre de 2021, en el marco del Ejecutivo nombrado poco después de que los talibán tomaran Kabul ante la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani.

Las autoridades levantadas por los fundamentalistas en Afganistán están marcadas por la escasa representatividad de minorías étnicas y por la ausencia total de mujeres, en el marco de una batería de políticas restrictivas que han apartado de la vida pública, social y económica del país a las mujeres y las niñas.