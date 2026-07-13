Líderes de 10 países, incluyendo España, lanzan una coalición para reforzar la capacidad antiaérea europea

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una reunión en París.- Europa Press/Contacto/Stefano Lorusso - Archivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Líderes de diez países, incluyendo España y Ucrania, han puesto en marcha este lunes en una cumbre en París una coalición con la vista puesta en reforzar la capacidad antiaérea del continente europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este lunes a la llamada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien en una cumbre internacional ha lanzado esta iniciativa que engloba a Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido, además de Ucrania.

"Reconociendo la creciente amenaza que representan los misiles balísticos y la importancia cada vez mayor de las capacidades de defensa para la seguridad del continente europeo, anunciamos hoy el inicio del establecimiento de una coalición integrada de Defensa contra misiles balísticos, de carácter exclusivamente defensivo", ha asegurado una declaración conjunta de los líderes de los países que participan en la iniciativa.

Como punto de partida, este grupo se pone de objetivo "desarrollar con la mayor rapidez posible una capacidad de defensa contra misiles balísticos", incidiendo en que Europa necesita una "solución integral basada en una arquitectura integrada de defensa antimisiles que permita disuadir y neutralizar futuras amenazas de misiles mediante el esfuerzo colectivo, la apertura tecnológica y una cooperación industrial de confianza".

En todo caso, este proyecto quiere complementar los sistemas de defensa contra misiles balísticos "ya existentes", "incluidas las soluciones soberanas europeas ya adquiridas o que sean adquiridas en el futuro por los países participantes".

La cita reúne igualmente a representantes de la base industrial de defensa, actor clave para desarrollar este tipo de capacidades a nivel europeo. La declaración subraya igualmente la relevancia de poner en común la investigación y la experiencia operativa. "Aspiramos a construir una capacidad compartida de defensa contra misiles balísticos para Europa y a apoyar las actividades pertinentes que contribuyan a ese objetivo. Lo hacemos no contra ningún pueblo, sino en defensa del nuestro", concluye la declaración de la decena de líderes que apunta a la "experiencia única" de Kiev al hacer frente a la "guerra de agresión" de Rusia.

REQUISITOS COMUNES

En cuanto a cuestiones prácticas, el grupo de países se propone "establecer requisitos operativos comunes, crear grupos de trabajo técnicos conjuntos, definir mecanismos claros de gobernanza y elaborar una hoja de ruta" para que la coalición cumple con sus objetivos de contar con capacidades operativas.

"Procuraremos apoyar actividades conjuntas de investigación y desarrollo en el marco del proyecto insignia, entre ellas la exploración de oportunidades adecuadas de financiación, y promoveremos un intercambio reforzado de datos e información", ha indicado la declaración de los miembros fundadores del bloque que insisten que la coalición está abierta a incorporar a más países.

SÁNCHEZ DEFIENDE REFORZAR CAPACIDADES COMUNES DESDE LA INNOVACIÓN

Sánchez ha anunciado que España formará parte de esta coalición antimisiles para seguir fortaleciendo las "capacidades comunes", según ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

"La seguridad de Europa también se construye desde la innovación y la colaboración con las empresas", ha indicado mientras se lleva cabo la reunión de los voluntarios en París. "Cooperar es la mejor form de afrontar los desafíos del presente y del futuro", ha apuntado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha hecho alusión a "FREYJA", como se conocerá el proyecto por sus siglas, ha dicho que la reunión de París "puede, y debe, convertirse en un hito histórico". "Europa necesita más defensa antibalística: sólida, fiable y más económica que otros sistemas", ha valorado por su parte, subrayando que este paso supone avanzar en "el sistema y los interceptores necesarios" para reforzar la seguridad europea.

Por su lado, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha prometido que Estocolmo y el fabricante Saab "jugarán un papel clave para reforzar la seguridad europea".

"Debemos hacer más como Europa para mantener seguro nuestro continente, nuestra gente y nuestra infraestructura. Debido al rápido aumento en la producción de misiles balísticos por parte de Rusia, es una necesidad que podamos defendernos contra esta amenaza", ha afirmado por su parte su colega de Países Bajos, Rob Jetten quien ha aplaudido la coalición para "unir fuerzas en el ámbito de la tecnología y la industria de la defensa para lograr un escudo compartido contra misiles balísticos".