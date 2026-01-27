Los líderes de Dinamarca y Groenlandia viajan a Berlín y París para seguir contactos ante las pretensiones de Trump

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el marco de la cumbre del Mar del Norte en Hamburgo. - Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, viajan este martes a Berlín y París para mantener reuniones con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en plenas tensiones por las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse la isla ártica.

Frederiksen mantiene contactos con los socios europeos después de la cumbre europea de la semana pasada en la que cosechó el respaldo a su soberanía sobre el territorio, línea roja que pone Copenhague para cualquier conversación con Washington, aunque abogaron a su vez por mantener las relaciones trasatlánticas.

En Alemania, la dirigente danesa y el líder groenlandés se reunirán en Berlín con Merz, con el que ya compartió espacio Frederiksen en la cumbre energética del Mar del Norte celebrada en Hamburgo este lunes.

En la capital alemana participarán en la cumbre geopolítica y económica 'Welt Economic Summit', que contará con miembros del Gobierno y del mundo empresarial alemán, ha informado su oficina.

Después viajarán a París para reunirse con el presidente francés y participarán también en una conversación en la universidad Sciences Po.

Trump anunció un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mantener canales de conversación para una salida a la crisis en Groenlandia, donde insiste en el establecimiento de nuevas zonas de soberanía estadounidense. Rutte aseguró este lunes que habrá "dos líneas de trabajo" simultáneas sobre la seguridad en Groenlandia, una primera para que la OTAN asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico, y otra para evitar que Rusia y China tengan mayor presencia en la isla perteneciente a Dinamarca.

La idea es continuar las conversaciones a tres bandas iniciadas en Washington hace dos semanas entre dirigentes de Dinamarca y de Groenlandia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente estadounidense JD Vance, línea que ha defendido también Copenhague que insiste en entablar contactos con Estados Unidos y reforzar la seguridad de Groenlandia mediante un esfuerzo colectivo de la OTAN.