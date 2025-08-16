Los líderes eslovacos celebran la cumbre entre Trump y Putin como un paso crucial hacia la paz en Ucrania

El primer ministro, Robert Fico, aplaude el encuentro frente a la "fallida estrategia" europea para debilitar a Rusia por la vía militar

El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha celebrado la cumbre de este pasado viernes entre los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, como un paso de envergadura a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania; un mensaje repetido por el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha aprovechado no obstante para resaltar el contraste entre este encuentro y la "fallida estrategia" de presión contra Moscú emprendida por la Unión Europea.

En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, Fico -- como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, conocido por su afinidad hacia Rusia -- ha indicado que "los próximos días dirán si los principales actores de la Unión Europea apoyarán este proceso y conducirán al conflicto ucraniano a una rápida solución, o si continuará la fallida estrategia europea de intentar debilitar a Rusia mediante este conflicto con todo tipo de asistencia financiera, política o militar".

Tras asegurar, como también defiende la tesis de Rusia, que el conflicto en Ucrania "tiene raíces históricas", Fico no solo ha pedido garantías de seguridad para Ucrania, sino también para Moscú. En términos generales, ha concluido, la forma y el desarrollo de la cumbre de Alaska "encajan plenamente con la política exterior soberana de Eslovaquia".

Por su parte, Pellegrini ha estimado que la cumbre de Alaska "representa un hito importante para alcanzar una paz duradera y sostenible en Ucrania". Aunque el presidente eslovaco reconoció que el encuentro entre Putin y Trump "no ha arrojado resultados inmediatos y tangibles", ha defendido que su significado más importante "es que sucedió" y, con ello, "ha creado una oportunidad para reabrir los canales de diálogo" entre todas las partes.

"El ambiente constructivo de respeto mutuo en el que se desarrolló la reunión ofrece una base prometedora para la continuidad de la colaboración diplomática. Espero que estos esfuerzos conduzcan finalmente al objetivo más importante: el cese de las hostilidades en Ucrania y el fin del sufrimiento y la pérdida de vidas inocentes", ha concluido el mandatario.