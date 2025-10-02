Los líderes europeos arropan a Sandu tras la derrota del bloque prorruso en las elecciones

COPENHAGUE 2 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

Los líderes de la Unión Europea han arropado este jueves en una reunión en Copenhague a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, días después de que su partido proeuropeo se impusiera en las elecciones legislativas a la oposición prorrusa.

"Una vez más, el pueblo de Moldavia hizo oír su voz: eligieron Europa", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales que difunde junto a una imagen de una reunión con Sandu en la que también participan el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

Además, alrededor de la mesa aparecen otros mandatarios europeos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Von der Leyen asegura en su mensaje que la Unión ha escuchado "alto y claro" a los moldavos y que han aprovechado los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Copenhague para tratar con Sandu "cómo acelerar el proceso hacia el futuro europeo por el que votaron los moldavos".

Horas antes, a su llegada a la cumbre europea, Sandu ha afirmado que los resultados electorales demuestran que los ciudadanos "han tomado una decisión y han elegido Europa". "No fueron unas elecciones normales, fue una prueba de un ataque a la democracia y nuestros ciudadanos lo aprobaron", ha remachado.