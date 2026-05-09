Líderes europeos conmemoran el Día de Europa como ejemplo de "unidad en la diversidad" ante la incertidumbre y la crisis

Archivo - La bandera de la Unión Europea ondea en Berlín (Alemania) - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los líderes europeos conmemoran este sábado el Día de Europa, aniversario de la concepción en 1950 del germen de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reivindicando más de 70 años de unidad, a pesar de las discrepancias, frente a las numerosas crisis internacionales de la actualidad.

Comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los miembros de la UE han acudido a redes sociales para celebrar un "proyecto europeo" que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito como "un tesoro forjado por el coraje de quienes que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino".

"Ante las crisis, Europa no ha dejado de protegernos y de actuar rápido, con fuerza y en solidaridad cuando la Historia llama a nuestra puerta. En la pandemia, en las turbulencias económicas, ante la amenaza rusa y la guerra en Ucrania en el suelo de nuestra Europa, resistimos, siempre", ha proclamado el jefe del Estado francés.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha puesto a la UE como ejemplo de colaboración internacional. "Unidos en la diversidad, seguimos construyendo nuestro futuro compartido de paz, libertad y oportunidades", ha declarado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha sumado a estas felicitaciones en un día que su país "conmemora no con formalidades ni eslóganes, sino plenamente consciente de que ya forma parte inseparable de la familia europea".

"Desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha apoyado a Ucrania. Y esto no es caridad, es una decisión de los europeos: estar del lado de los valientes y fuertes, los ucranianos que hoy luchan por la paz y la verdadera protección contra la tiranía, no solo por ellos mismos, sino por todo el continente", ha manifestado el presidente ucraniano.

"Sin duda", ha remachado, "defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa".