Líderes de la UE recalcan su apoyo al "camino europeo" de Serbia tras el triunfo de la Lista Estudiantil

Archivo - Líderes europeos durante la última cumbre celebrada en Bruselas. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han señalado este lunes el apoyo al "camino europeo" de Serbia tras el triunfo de la Lista Estudiantil en las elecciones legislativas anticipadas que ha supuesto la derrota del expresidente Aleksandar Vucic tras 14 años en el poder.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha subrayado que las elecciones serbias están "claramente decididas", tras el triunfo de la iniciativa ciudadana que llegará al poder con "su demanda de Estado de Derecho, lucha contra la corrupción y libertades fundamentales". "Ha llegado al corazón de las personas. Apoyaremos con compromiso el camino europeo de Serbia", ha indicado.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ha trasladado su felicitación al líder de la Lista Estudiantil, Ilija Srdanovic, en una llamada telefónica. "Les deseé éxito en la formación del gobierno y en su acción futura", ha dicho.

Según ha afirmado, los ciudadanos de Serbia mandaron un mensaje "muy claro" de que "querían un cambio". "Los ganadores electorales tienen un claro mandato y el apoyo de los ciudadanos para asumir la responsabilidad en Serbia", ha argumentado, aplaudiendo que los nuevos líderes han prometido "la construcción de mejores relaciones con los países vecinos".

Mientras el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha señalado la participación "récord" en las elecciones del domingo y subrayado que el resultado ofrece "una oportunidad para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción". "Suecia continúa apoyando las reformas que sustentan la adhesión de Serbia a la UE", ha recalcado.

De lado de Rumanía, el presidente, Nicusor Dan, ha expresado sus felicitaciones al pueblo serbio ante unas "elecciones histórica", marcadas por una gran participación y el triunfo de la Lista Estudiantil, así ha ofrecido el apoyo de Bucarest "en el camino europeo de Serbia" y en el objetivo de contar con un "vecindario estable y próspero".

Entretanto, el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha aplaudido el triunfo de la Lista Estudiantil. "Seguro que no fui el único que sintió nostalgia al ver esas fotos que salían de Serbia anoche, ¿verdad?", ha incidido en un mensaje en redes sociales.

De lado de Estonia, el primer ministro estonio, Kristen Michal, ha celebrado el resultado electoral subrayando que el pueblo de Serbia "ha hecho oír su voz y ha elegido el cambio democrático". "Esta es una nueva oportunidad para que Serbia se acerque más a la UE", ha apuntado.

La iniciativa ciudadana ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con casi el 52% de los votos, más de doce puntos por encima de la coalición liderada por Vucic, suponiendo la caída del hegemónico Partido Progresista Serbio.