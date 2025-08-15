Los líderes europeos ultiman nuevos contactos con Trump y Zelenski tras la cumbre de Alaska

MADRID/BRUSELAS 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los líderes políticos europeos siguen de cerca la reunión bilateral que mantendrán este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a la espera de que en los próximos días el mandatario norteamericano pueda trasladarles también de alguna manera su visión de lo ocurrido en Alaska.

Fuentes europeas consultadas por Europa Press prevén para los próximos días una segunda llamada con Trump, después de que el miércoles el presidente hablase por videoconferencia con líderes de varios países, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, y también con los máximos responsables de la OTAN y de la Comisión y el Consejo europeos.

Para el sábado, está prevista en la UE una reunión a nivel de embajadores centrada expresamente en los esfuerzos diplomáticos emprendidos por el inquilino de la Casa Blanca, según estas mismas fuentes.

Los gobiernos europeos, así como la UE en su conjunto, han querido dejar claro en estos últimos días que forman un frente común con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que el miércoles asistió desde Berlín a la videollamada con Trump y al día siguiente se desplazó a Londres.

El Elíseo ha confirmado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado tanto el jueves como el viernes con su homólogo ucraniano, con quien ha acordado verse en un futuro, "en el momento en que sea más útil y eficaz", según fuentes de la Presidencia gala.

La reunión tendrá lugar "después del encuentro de Alaska" y se organizará "en función de la agenda", han explicado, sin entrar en más especulaciones en cuanto a fechas.