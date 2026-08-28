Líderes internacionales destacan el liderazgo del rey Harald V tras 35 años en el trono de Noruega

Tras la muerte del rey Harald V, la gente se reunió frente al Palacio Real de Oslo para depositar flores. - Julia Wäschenbach/dpa

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Líderes internacionales han expresado este viernes sus condolencias a Noruega tras la muerte del rey Harald V, al tiempo que han destacado su liderazgo tras 35 años en el trono del país nórdico.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha expresado su conmoción con el fallecimiento del monarca noruego. "Noruega pierde una gran personalidad que representaba la sensatez y la unidad. En estos días de duelo, deseo a la familia real y al pueblo noruego mucha fuerza", ha indicado.

"Era una persona unificadora y altamente respetada para el pueblo noruego y para toda la región nórdica. A lo largo de su largo reinado, fue un símbolo de continuidad y del estrecho vínculo entre nuestros países", ha destacado por su lado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

En la misma línea, su homólogo sueco, Ulf Kristersson, ha subrayado que durante décadas fue "una fuerza segura, respetada y unificadora" tanto en Noruega como en los países nórdicos. "La larga y dedicada labor del Rey Harald V al servicio de Noruega será recordada con calidez y respeto", ha indicado.

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha señalado que el monarca noruego "será recordado por su prolongado y dedicado servicio como jefe de Estado" poniendo de relieve su "capacidad para unir a los noruegos de todas las esferas de la vida y su firme compromiso con mantener la esperanza y la confianza en el futuro en todo momento".

De lado de Francia, el presidente, Emmanuel Macron, ha trasladado su "tristeza" por la pérdida de Harald V, de quien ha reivindicado su "trabajo con constancia" para reforzar los lazos entre París y Oslo. "Guardaré el recuerdo del cálido recibimiento que nos dispensó en Oslo en junio de 2025 con la reina Sonia, a mi esposa y a mí mismo", ha señalado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha comunicado su "más profundo pesar" por la desaparición del rey noruego. "Un Soberano que ha servido a su Nación con equilibrio, autoridad y profundo sentido de las instituciones, contribuyendo a fortalecer a lo largo de su largo Reinado los lazos entre Noruega e Italia", ha indicado.

Entretanto, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha trasladado las condolencias y revindicado que el rey noruego contribuyó "al fortalecimiento de la amistad entre nuestros países y su apoyo a la libertad e independencia de Lituania". "En este momento de profunda pérdida, nuestros pensamientos están con Noruega", ha señalado.

"Con profundo pesar he recibido la noticia de que Su Majestad el rey Harald de Noruega ha fallecido esta mañana", ha indicado el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, quien ha extendido el apoyo al nuevo monarca, Haakon, así como a la mujer de Harald, la reina Sonia.

El monarca noruego ha fallecido este viernes a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos, en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía y que derivó en una infección bacteriana en la sangre.

En el trono desde 1991, fue ingresado hace once días por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica, tal y como confirmó la Casa Real, que desde entonces apuntó a un empeoramiento de su estado de salud, lo que llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda durante la jornada del jueves.

Harald V era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.