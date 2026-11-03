Líderes opositores a Netanyahu acuerdan lanzar negociaciones para formar un Gobierno de cambio en Israel

El líder opositor, Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y quedó como segunda fuerza política del país, con sus potenciales aliados de B'Yachad, Naftali Bennett y Yair Lapid; y Los Demócratas, Yair Golan; así como Avigdor Lieberman. - YASHAR

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los partidos del bloque opositor a Benjamin Netanyahu han acordado este martes poner en marcha un proceso para negociar la formación de un Gobierno en Israel que saque del poder al actual primer ministro, haciendo valer "la clara mayoría parlamentaria" con la que dicen contar.

"Los líderes de los partidos están coordinados y actuarán de inmediato para sustituir al Gobierno del 7 de octubre por un Gobierno de emergencia nacional y hacer efectivo la clara mayoría parlamentaria existente en la Knesset", ha afirmado un comunicado conjunto tras la cita que ha juntado al líder opositor, Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y quedó como segunda fuerza política del país, con sus potenciales aliados de B'Yachad, Naftali Bennett y Yair Lapid; y Los Demócratas, Yair Golan; así como Avigdor Lieberman, de Yisrael Beitenu.

De esta forma han señalado su "pleno compromiso" con el cumplimiento de la voluntad de cambio expresada por los ciudadanos de Israel en las urnas, "que votaron de manera clara y contundente a favor del cambio y en contra de la continuidad del actual Gobierno".

En la reunión los distintos dirigentes han confirmado el respaldo a Eisenkot como alternativa a Netanyahu, señalando que sus equipos negociadores comenzarán a diseñar borradores para un acuerdo de coalición y un programa político que aborde el eventual Gobierno.

Como líneas maestras han emergido el reconocimiento de Israel como estado democrático y judío, el compromiso con los valores de la Declaración de Independencia que estableció el estado judío en 1948 así como el reconocimiento de Hamás como una organización terrorista y la obligación de desmantelar sus capacidades militares y poner fin a su gobierno en la Franja de Gaza.

En todo caso, no están claros los planes para conformar la mayoría que reivindican y que descansa en los partidos árabes Lista Conjunta y Raam, que juntos cuentan con 19 escaños que resultarán clave para un cambio de Gobierno.

Pese a la aritmética parlamentaria, Eisenkot no está abierto a buscar pactos con los partidos árabes y Lieberman ha defendido que es posible formar un Ejecutivo estable sin estas formaciones.

Enfrente, Yair Golan sí se ha abierto a la colaboración con la principal fuerza árabe, Lista Conjunta, y se ha reunido con sus líderes antes de la reunión con los líderes opositores judíos.

Los dirigentes de los principales partidos opositores judíos han coincidido en denunciar la campaña "peligrosa" del oficialista Likud para deslegitimar los resultados electorales y el papel del Comité Central Electoral, tras las críticas vertidas tras denunciar un supuesto fraude que beneficiaría a las formaciones árabes y que las autoridades electorales israelíes han desestimado.