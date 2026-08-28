Líderes de la República Srpska rinden homenaje al criminal de guerra Ratko Mladic tras su muerte

Archivo - El exjefe de las fuerzas militares serbobosnias Ratko Mladic, en una comparecencia en La Haya ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) - TPIY - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de la República Srpska han rendido homenaje al excomandante serbobosnio y criminal de guerra convicto Ratko Mladic, tras su muerte en prisión en La Haya, asunto que ha vuelto a sacar al debate público el conflicto armado vivido en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995.

La Iglesia de Cristo Salvador en Banja Luka acogió la noche de este jueves un homenaje al excomandante serbobosnio a la que acudió el primer ministro de la entidad serbobosnia, Savo Minic, así como el presidente, Milorad Dodik, y otros ministros, según informan medios serbios.

Minic tuvo palabras de condolencia para la familia de Mladic y lamentó que el ex jefe militar pasara sus últimos días en un hospital penitenciario debido a su delicado estado de salud tras no prosperar los intentos de que cumpliera condena en Serbia.

"Todo esto nos ha hecho retroceder a los tiempos en que el tribunal de La Haya arrestaba a los serbios allá donde iban. Si tenemos en cuenta los años de condena y luego vemos a miembros de otras naciones, nos damos cuenta de lo parcial que era y de la gran injusticia que suponía", ha afirmado el primer ministro de la República Srpska en declaraciones recogidas por el diario serbio 'NIN'.

En la ciudad de Trebinje tuvo lugar otro homenaje en el que se reivindicó a Mladic como una figura clave para la instauración de la República Srpska. "Todos deberíamos sentirnos reconfortados por el hecho de que, si no fuera por ese hombre, ¿dónde estaríamos hoy? Y la pregunta es si viviríamos en la libertad de la que disfrutamos hoy", ha indicado el alcalde de la localidad, Mirko Curic.

Por su lado, Rusia ha señalado al mecanismo que gestionaba la estancia en la cárcel de Mladic por "denegar reiteradamente la libertad por motivos humanitarios a un hombre postrado en cama y enfermo terminal", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

"El desprecio deliberado de los principios básicos de imparcialidad y trato justo a los condenados para satisfacer objetivos políticos siempre formará parte del poco envidiable legado del IRMCT", ha señalado sobre el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales.

Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad murió este jueves cuando cumplía cadena perpetua en La Haya. Se le considera el responsable detrás de la matanza de Srebrenica --reconocida como genocidio en las sentencias del TPIY--, donde más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, donde fueron ejecutados a tiros de forma masiva durante días.

Su muerte en prisión ha abierto el debate sobre su figura, más después de que las autoridades de Serbia hayan planteado que sea enterrado con honores de Estado.