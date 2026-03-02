Líderes de transición aseguran que Irán derrotará la ofensiva de EEUU e Israel y piden apoyo a la ciudadanía

Manifestación en Roma tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en ataque de EEUU e Israel. - Europa Press/Contacto/Francesca Bolla

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los mandatarios de transición en Irán, el triunvirato que dirige el Consejo de Liderazgo de Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, en los ataques de Estados Unidos e Israel el sábado, han afirmado este lunes que el país derrotará la ofensiva militar, pidiendo en estos momentos obediencia a la ciudadanía para que no atienda la llamada de Washington a una revuelta popular.

"Todos los sectores y grupos de la nación deben saber que superaremos este peligro. Una vez más, Estados Unidos y el régimen sionista han basado su error de cálculo en un acto injusto y cruel, y, si Dios quiere, este error de cálculo también resultará equivocado", ha afirmado el clérigo Alireza Arafi, que forma junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, el trío de líderes para pilotar la transición hasta que se elija al sucesor de Jamenei.

En un discurso difundido por la agencia Tasnim, el ayatolá ha vaticinado que la nación iraní "saboreará el dulce néctar de la obediencia", apuntando que Irán lleva a cabo un plan de "resistencia" que sigue el diseño de Jameneí. "Nos encontramos ahora en una situación decisiva que puede superarse con éxito con la ayuda del pueblo", ha expuesto.

Deseando una rápida elección del sucesor del líder supremo, Arafi ha recalcado que "todas las fuerzas del país están al servicio" de la nación. "Todas las instituciones del país están trabajando arduamente para gestionar los asuntos nacionales en estas circunstancias tan difíciles", ha insistido.

En un mensaje en la misma línea, el jefe del poder Judicial ha declarado que Estados Unidos no ha sido capaz de lograr "ninguno de sus objetivos" por lo que ha pedido unidad a la ciudadanía iraní y que no atienda la llamada de Washington a salir a las calles.

"Cuando el enemigo ha utilizado todas sus capacidades militares, y por la voluntad de Alá, no ha sido capaz de alcanzar ninguno de sus objetivos, esta vez también fracasará sin duda", ha señalado Mohseni-Ejei en declaraciones a la cadena IRIB, para recalcar que la gente en Irán "no debe escucharlos ni salir a protestar".

Por contra, ha pedido a la ciudadanía apoyo a los dirigentes de transición ante la situación abierta con la caída de Jamenei. "Deben ayudar al gobierno, deben ayudar a las fuerzas de seguridad, estar presentes en la escena", ha afirmado.

Previamente, Pezeshkian ha asegurado que ha dado orden a los ministros y organismos gubernamentales para que garanticen la entrega "ininterrumpida" de servicios a la población hasta el final de "la guerra impuesta", en referencia a la ofensiva a gran escala desatada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"He ordenado a todos los ministros y jefes de organizaciones y agencias ejecutivas para que proporcionen servicios ininterrumpidos e integrados al público, con suficiente autoridad y planificación especial, de acuerdo con sus deberes y hasta el final de la guerra impuesta", ha manifestado en un mensaje tan solo un día después de instaurarse el Consejo de Liderazgo para llenar el vació de poder tras la muerte de Jamenei.