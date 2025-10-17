Los líderes de la UE cenarán el miércoles con el presidente de Egipto en Bruselas

BRUSELAS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea asistirán el próximo miércoles, 22 de octubre, a una cena en Bruselas con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, quien viajará a la capital europea para reunirse primero con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que será la primera cumbre UE-Egipto.

"La UE valora profundamente el papel estabilizador de Egipto en la región de Oriente Próximo y su papel de mediación en el conflicto de Gaza", ha afirmado Costa en un comunicado para confirmar la cumbre con un socio que define como "estratégico" para el bloque.

El presidente del Consejo Europeo también ha puesto en valor que la que será primera cumbre bilateral entre la UE y Egipto permitirá también "profundizar aún más" la colaboración y "cooperar para abordar los desafíos comunes y liberar todo el potencial de nuestra relación".

La cita se centrará en la profundización de la asociación política y económica entre las dos partes, con el objetivo de "fomentar la estabilidad, la paz y la prosperidad compartidas".

Asimismo, dice el comunicado europeo, la cumbre permitirá abordar los desafíos globales actuales, como la situación en Oriente Próximo, Ucrania, el multilateralismo, el comercio, la migración y la seguridad.

Aprovechando, además, que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debían viajar a Bruselas para el Consejo Europeo del jueves, la agenda prevé una cena de los 27 líderes con el mandatario egipcio en la noche del miércoles.