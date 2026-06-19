Líderes de la UE insisten en avanzar en la integración de Ucrania y exploran vías para entablar relaciones con Rusia

El presidente de Chipre, Níkos Christodoulídis, saluda al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la cumbre de líderes celebrada ese jueves en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han celebrado la apertura del primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario y han abogado por abrirlos todos "tan pronto como sea posible", así como también han explorado la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas con Rusia de cara a unas eventuales negociaciones de paz, según fuentes europeas.

Tras una reunión de los Veintisiete durante el Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, la primera con Peter Magyar como primer ministro de Hungría, los líderes también han prorrogado sanciones sectoriales a Rusia por un periodo de 12 meses, en una rápida decisión que, tras la salida de Viktor Orbán, no ha encontrado bloqueo.

Según han explicado esas mismas fuentes, el Consejo Europeo ha mostrado su satisfacción con la apertura formal de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de Kiev, sosteniendo que supone un "importante e histórico hito" que pone fin "a un largo impase al proceso de integración europea de Ucrania".

"Sobre la base de la posición favorable de la Comisión Europea y sobre los méritos proprios de Ucrania, el objetivo ahora es abrir todos los demás grupos de capítulos tan pronto como sea posible", han añadido, constatando que en la primera cumbre europea sin Orbán en 16 años "hay un nuevo sentido de unidad" sobre Kiev.

Durante parte del debate, en el que también ha estado presente el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los líderes han abordado los esfuerzos diplomáticos para apoyar a Ucrania, coincidiendo en que todos los esfuerzos de la Unión deben ir "en la misma dirección": "Reforzar la postura de Ucrania y poner más presión sobre Rusia de cara a unas futuras negociaciones de paz".

En este punto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha subrayado la necesidad de que el bloque comunitario confíe en sus propias capacidades para apoyar a Ucrania y también para "estar preparados" para asumir su responsabilidad "con las condiciones" para entablar contacto con Rusia "sean las correctas".

El socialista portugués también ha señalado la importancia de dialogar con el Kremlin para asegurar una "paz justa y duradera" y que también sea acorde "con los intereses de Europa". "Eso es lo que el presidente Zelenski nos está pidiendo que hagamos, que Europa adopte un rol más activo en sus esfuerzos diplomáticos", ha trasladado Costa a los líderes.

Sobre los recientes "breves contactos" explorados por el entorno del presidente del Consejo Europeo a nivel diplomático con Rusia para abrir "canales de comunicación", Costa ha explicado que no fueron negociaciones y no se trató de un intercambio sustancial, y que el objetivo es estar "preparados, cuando el momento llegue, para defender los intereses de la Unión Europea".

En las conclusiones, los líderes han convenido en apoyar los esfuerzos diplomáticos ahora que Rusia, "habiendo fracasado en lograr sus objetivos militares y estratégicos", ha intensificado sus ataques a ciudades e infraestructuras energéticas, y han reclamado a Moscú que muestra "interés genuino" hacia una paz para acordar un cese al fuego "completo, inmediato e incondicional".

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En este sentido, los líderes han coincidido en que la única solución sostenible para la invasión de Ucrania es una paz que respete la "independencia, soberanía e integridad territorial" de Ucrania, siendo indispensable que el futuro de Ucrania "no puede ser decidido" sin Kiev y que la Unión Europea "decidirá en lo que tenga que ver con su competencia o afecte a su seguridad".

Entre menciones al compromiso de la Unión a la garantías de seguridad y a la reconstrucción de Ucrania, así como de condenas a los recientes ataques de Rusia, los líderes también han abogado por liberar el primer desembolso del préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania "antes del finales de junio de 2026", si bien no han acordado una fecha concreta.

En cuanto a sanciones, los líderes han apoyado poner "mayor presión sobre Rusia" para sentar a Moscú en la mesa de negociación, llamando a la aprobación del 21º paquete de sanciones y a medidas restrictivas para castigar "la ruta entera" del modelo de negocio de las 'flotas fantasma' que usa Rusia para esquivar las sanciones de la Unión Europea.

El Consejo Europeo también ha resaltado la importancia de coordinar sanciones con los socios del G7 y de otros países aliados para reforzar las sanciones y cerrar "lagunas". Asimismo, ha rechazado que se normalicen las relaciones con Moscú, mientras dure la guerra, para que participe en eventos deportivos y culturales internacionales.

A la luz de una posible amenaza, los líderes también han pedido al Consejo de la UE que se lleve a cabo un "mayor trabajo técnico" para llevar a buen término la prohibición de entrada al territorio comunitario de los excombatientes de Rusia en la guerra de Ucrania, tomando nota de la propuesta de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.