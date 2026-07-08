La Liga Árabe acusa a Israel de impedir la entrada de su secretario general a los Territorios Palestinos Ocupados

Imagen de archivo de una vivienda demolida por Israel en Ramala. - Europa Press/Contacto/Tariq Hamaed Khamayseh/Jna

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha acusado a las autoridades de Israel de impedir la entrada de su recién nombrado secretario general, Nabil Fahmi, a los Territorios Palestinos Ocupados en el marco de una visita prevista para este miércoles y con la que buscaba "apoyar la firmeza del pueblo palestino y reunirse con su presidente", Mahmud Abbas.

Así lo ha expresado la propia organización en un comunicado en el que ha recordado que Fahmi, que tenía previsto encontrarse con Abbas en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, había elegido "visitar la Autoridad Palestina en los Territorios Ocupados como primer destino en el extranjero" desde su llegada al cargo "dada la importancia central que tiene la causa palestina".

En este sentido, ha recalcado que esta misma causa "seguirá siendo una prioridad para el mundo árabe". "Los palestinos sufren un asedio en sus pueblos y ciudades, rodeados de asentamientos en constante expansión y carreteras utilizadas exclusivamente por colonos, y están constantemente expuestos a la brutalidad y el terrorismo de colonos extremistas que gozan de la protección de la potencia ocupante y, en muchos casos, de su apoyo", ha lamentado.

Es por eso que ha hecho hincapié en la necesidad de "exigir responsabilidades a Israel por sus continuas violaciones contra los palestinos". "Defender la solución de dos Estados requiere una acción real y continua de todos los países que apoyan una paz justa para denunciar las prácticas de la ocupación y fortalecer la resiliencia del pueblo palestino, que se enfrenta a una represión sin precedentes y a una violencia cada vez más desenfrenada y brutal", ha afirmado.

Fahmi, que fue ministro de Exteriores de Egipto, asumió el 1 de julio el cargo al frente de la Liga Árabe para un periodo de cinco años y ante las críticas por la supuesta ineficacia por parte de la organización a la hora de hacer frente a las crisis en Oriente Próximo.