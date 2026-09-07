La Liga Árabe condena "firmemente" las palabras de ministros de Israel de un desplazamiento de población de Gaza

Archivo - El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmi, durante una rueda de prensa en la capital de Jordania, Amán, en agosto de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha condenado "firmemente" las declaraciones realizadas recientemente por dos ministros e Israel sobre planes para desplazar a la población palestina de la Franja de Gaza y ha alertado de las "peligrosas consecuencias" de este tipo de comentarios para "la paz y la estabilidad" en la región de Oriente Próximo.

El secretario general del organismo, Nabil Fahmi, ha cargado duramente contra los ministros de Defensa y Seguridad Nacional de Israel, Israel Katz e Itamar Ben Gvir, respectivamente, por sus afirmaciones y ha destacado que "socavan los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr la paz y avanzar para poner fin a la guerra en Gaza y al sufrimiento de los residentes de la Franja durante los últimos meses a causa de los meses de políticas unilaterales de Israel".

"Hablar de desplazar al pueblo palestino es totalmente inaceptable", ha manifestado, antes de insistir en que "tales declaraciones, planes y medidas propuestas para infringir los derechos inalienables del pueblo palestino son, en esencia, una violación clara y flagrante de los principios del Derecho Internacional", según un comunicado publicado por el organismo regional.

Así, ha hecho hincapié en que "emitir tales declaraciones en este momento, mientras continúa el sufrimiento del pueblo palestino en la Franja de Gaza y mientras Israel sigue sin responder a los esfuerzos de paz apoyados internacionalmente, representa un intento deliberado de la potencia ocupante de complicar la situación, poner en peligro la seguridad y la estabilidad de la región y desviar la atención de las verdaderas razones que hay detrás de la obstrucción de los esfuerzos de paz".

Fahmi ha incidido además en las "peligrosas consecuencias de este tipo de declaraciones para la paz y la estabilidad en la región" y ha agregado que las considera "una continuación de la escalada israelí, que amenaza a la región con una nueva oleada de inestabilidad por parcos objetivos electorales".

En este sentido, ha mostrado su apoyo a la población palestina y ha reiterado que Gaza "es parte integral, tanto a nivel geográfico como demográfico, de la discusión sobre el establecimiento de un Estado palestino en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital, en línea con las resoluciones internacionales relevantes".

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "aborden rápidamente este tipo de declaraciones" y "cumplan con su responsabilidad a la hora de detener cualquier intento de alterar la situación sobre el terreno y entre la población, evitando que se imponga una nueva realidad que reduzca los inalienables derechos de los palestinos".

El comunicado ha sido publicado después de que Ben Gvir desvelara la semana pasada un plan para eliminar a la gran mayoría de la población palestina de la Franja de Gaza mediante la "emigración voluntaria". La iniciativa incluye la creación de un ministerio específico y se pondría en marcha si la actual coalición renueva el gobierno en las elecciones previstas para octubre.

Apenas un día antes, Katz afirmó que hay un plan para impulsar la emigración desde Gaza que está siendo debatido y que la iniciativa solo está "paralizada" por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo plan inicial para Gaza incluía reubicar a los 2,3 millones de habitantes de la Franja en otros países de la región de Oriente Próximo.