La Liga Tunecina de DDHH denuncia un "ataque" tras una presunta suspensión de un mes y anuncia acciones legales

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MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) ha anunciado este viernes que ha recibido informaciones sobre una "decisión de suspender sus actividades durante un mes"; si bien no se ha pronunciado sobre el origen de la denuncia y a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades.

En un comunicado difundido en redes sociales, la organización ha subrayado su compromiso de respetar la legalidad vigente y ha advertido de que --en caso de confirmarse-- la medida supondría, a su juicio, "una violación de la libertad de asociación y de acción colectiva".

La LTDH ha expresado además su "profunda preocupación" ante una decisión que considera un ataque directo contra uno de los pilares de la transición democrática en el país, al tiempo que ha enmarcado este paso en un contexto más amplio de crecientes restricciones contra la sociedad civil, las organizaciones independientes y las voces críticas.

En este sentido, ha recordado obstáculos recientes a su labor, como la suspensión del protocolo que le permitía visitar centros penitenciarios para supervisar las condiciones de detención, y ha denunciado lo que ha descrito como un endurecimiento sistemático de las limitaciones a su actividad.

Así las cosas, la organización ha insistido en que respeta los procedimientos administrativos, pero ha criticado una posible ruptura con el Decreto-ley 88 de 2011 que regula el tejido asociativo, al considerar que la medida sería contraria tanto a la Constitución tunecina como a los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

"Este intento de intimidación no hará más que reforzar nuestra determinación de defender a los oprimidos y los principios universales de los derechos humanos", ha afirmado la dirección de la Liga, que ya ha adelantado que recurrirá la decisión ante la Justicia y aportará pruebas de su cumplimiento de la normativa.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a las fuerzas democráticas y a los actores de la sociedad civil para movilizarse y ha responsabilizado a las autoridades de cualquier deterioro del espacio cívico.

Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre la medida. En los últimos meses, sin embargo, varias organizaciones han denunciado un incremento de la presión sobre ONGs, opositores y periodistas en un contexto marcado por la concentración de poderes en manos del presidente, Kais Saied, desde 2021, cuando suspendió el Parlamento y comenzó a gobernar por decreto.

En paralelo, se han producido otras medidas contra entidades destacadas, como la suspensión de asociaciones como Mujeres Democráticas o el Foro de Derechos Económicos y Sociales, mientras que organizaciones internacionales alertan de una deriva restrictiva en libertades públicas.

En este contexto, también se ha conocido este viernes la detención del periodista Zied Heni tras la publicación de un artículo crítico con el poder judicial, según ha declarado su abogado.

Pese a ello, la Liga ha reiterado su determinación de continuar su labor y ha recalcado que seguirá siendo "un baluarte contra la opresión, fiel a su historia militante antes y después de la revolución".

La LTDH, fundada en 1976 y considerada una de las organizaciones de derechos humanos más veteranas del mundo árabe, formó parte del Cuarteto para el Diálogo Nacional galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2015 por su contribución a la transición democrática en Túnez.