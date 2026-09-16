Lituania apunta que el dron que violó el espacio aéreo es ruso e iba dirigido contra Ucrania

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en el marco de una cumbre europea. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha apuntado este miércoles que el dron que entró recientemente en el espacio aéreo lituano, concretamente sobre el distrito de Kaunas, era de fabricación rusa e iba dirigido contra Ucrania, aunque fue desviado por los sistemas de guerra electrónica de Kiev.

"Según la información de la que disponemos actualmente, se trataba de un dron del tipo 'Gerbera'. Lo más probable es que se tratara de un dron ruso destinado a Ucrania que se desvió de su rumbo debido a las medidas de guerra electrónica ucranianas", ha afirmado el mandatario lituano tras una reunión del Consejo de Defensa de Lituania.

En declaraciones recogidas por la televisión pública LRT, Nauseda ha explicado así que aunque el artefacto entró en territorio lituano no se trata de un ataque deliberado contra Lituania.

Múltiples cazas de la OTAN derribaron este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, tras saltar las alarmas por el avistamiento de la aeronave.

"Las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable", explicó el Ministerio de Defensa del país báltico.

Apenas unos minutos antes, las autoridades lituanas ponían en alerta amarilla por "dron potencialmente detectado" a los distritos de Eletrenai, Trakai, Kaunas y Vilna, además de la propia ciudad, a través de la plataforma lituana de protección civil y preparación ante situaciones de emergencia, LT72.