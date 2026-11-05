Lituania convoca a un representante de la Embajada rusa por los ataques a civiles e infraestructura crítica en Ucrania

Archivo - El presidente ucraniano Volodimir Zelenskyi, y el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, en Kiev, Ucrania (Archivo) - Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Europa

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Lituania ha convocado a un representante de la Embajada de Rusia en el país para trasladarle su condena por los continuos ataques rusos contra la población civil y las infraestructuras esenciales de Ucrania, en el marco de la guerra desatada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

El departamento diplomático lituano ha denunciado especialmente los bombardeos mortales contra trenes, centros educativos y refugios, y ha advertido de que este tipo de acciones constituyen "crímenes de guerra".

"Rusia debe poner fin a su agresión y rendir cuentas", ha reclamado el Ministerio de Exteriores en un breve comunicado difundido en redes sociales, reiterando así su rechazo a las operaciones militares rusas contra objetivos civiles en territorio ucraniano.

El anuncio llega después de que las autoridades de Lituania, firme aliado de Ucrania que comparte frontera con el exclave ruso de Kalinigrado y con Bielorrusia (ambos mantiene buenas relaciones con Moscú), cuestionaran a finales de la semana pasada el interés de Rusia en la paz, tras los últimos ataque contra la estación de tren de Dnipró que se saldaron con 15 muertos.