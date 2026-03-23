Llega al Mediterráneo oriental el destructor británico 'HMS Dragon' para la defensa de Chipre

El ministro de Defensa británico, John Healey - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la llegada del destructor 'HMS Dragon' al Mediterráneo oriental, para comenzar "esta noche" labores defensivas en el marco del conflicto en Oriente Próximo, después de que un dron de fabricación iraní impactara en una de las bases militares británicas instaladas en Chipre.

"Puedo confirmar que el 'HMS Dragon' ha llegado al Mediterráneo oriental y esta noche comienza su integración operativa en la defensa de Chipre, junto con nuestros aliados", ha declarado el ministro de Defensa británico, John Healey, ante el Parlamento.

Healey ha destacado asimismo que los aviones Typhoon y F-35 de la fuerza aérea británica "continuaron sus misiones defensivas durante la noche" no solo sobre la isla, sino también sobre Jordania, Qatar y Bahréin. "Una unidad británica de combate contra drones con base en tierra, que opera en una zona de alto riesgo, derribó con éxito dos drones iraníes durante la noche", ha agregado.

"Tenemos ahora más 'jets' en la región que en los últimos 15 años. Hay 500 efectivos adicionales de defensa aérea en Chipre", ha apuntado.

El ministro ha defendido además que las autoridades británicas están "colaborando con la industria para distribuir misiles de defensa aérea a nuestros socios del Golfo", lo que incluye el despliegue del sistema de defensa antimisiles Rapid Sentry en Kuwait así como de "lanzadores múltiples ligeros en Bahréin", si bien esto tendrá lugar "pronto".