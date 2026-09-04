Llega a Nepal un vuelo humanitario de la UE con más de 80 toneladas de ayuda para 420.000 personas

Los equipos de rescate trasladan a un trabajador rescatado con vida en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 4 de septiembre de 2026. - RSS / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo humanitario financiado por la Unión Europea ha llegado este viernes a Nepal con más de 80 toneladas de suministros de emergencia para asistir a los afectados por la inundación registrada el 26 de agosto en el norte del país, en la frontera con China, una tragedia que deja ya cerca de 1.300 muertos, según el último balance.

El vuelo, organizado junto a UNICEF, ha aterrizado esta mañana con 82 toneladas de material procedente de las reservas de la UE, entre ellas suministros sanitarios y nutricionales, material para garantizar el acceso a agua y saneamiento, refugios, material educativo y equipos de protección, con los que se espera ayudar a hasta 420.000 personas.

"Un vuelo humanitario financiado por la UE acaba de llegar a Nepal con más de 80 toneladas de suministros de las reservas europeas", ha anunciado en un mensaje en redes sociales la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Además de este vuelo, la Comisión Europea ha anunciado otros 500.000 euros adicionales en ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de la población, que serán canalizados a través del fondo de respuesta a emergencias de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

A esta ayuda se suman las aportaciones de Luxemburgo, Alemania, Letonia y Noruega a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que enviarán equipos como chalecos salvavidas, kits de higiene y cocina, mantas, suministros médicos, material de protección y equipos energéticos de emergencia.

La nueva asistencia se añade a los dos millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia que Bruselas movilizó el pasado 28 de agosto para responder a las inundaciones, además de los cerca de tres millones destinados previamente a Nepal durante 2026 para reforzar su preparación frente a desastres.

La UE también activó la semana pasada el servicio de cartografía por satélite de emergencia de Copernicus y ha desplegado en el país a sus coordinadores de respuesta rápida y logística para Asia, mientras sus socios humanitarios continúan prestando asistencia sobre el terreno.