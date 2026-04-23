Llega a Venezuela el nuevo encargado de negocios de EEUU

El viceministro de Exteriores venezolano Oliver Blanco junto al encargado de negocios estadounidense, John Barrett - VICEMINISTRO VENEZOLANO OLIVER BLANCO

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Venezuela, John M. Barrett, ha llegado este jueves al país latinoamericano con vistas a contribuir al "plan de tres fases" de Washington para Caracas en el marco de las nuevas relaciones con las autoridades venezolanas tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el secretario de Estado, Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", ha señalado a través de la legación diplomática en redes sociales.

El diplomático, que reemplaza a Laura Dogu en el cargo, ha asegurado que "es un honor representar a Estados Unidos en este momento histórico" de las relaciones entre Washington y Caracas.

Barrett ha sido recibido por el viceministro de Exteriores para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, que ha manifestado en redes sociales que el Ejecutivo venezolano aspira a "seguir desarrollando una relación de respeto mutuo, cooperación bilateral y trabajo orientado al beneficio" de ambos países.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada el nombramiento de Barrett, si bien la Embajada en la capital venezolana había reanudado de manera oficial sus actividades a finales de marzo, tras siete años sin relación diplomática. Esta medida forma parte del nuevo escenario que se abre tras la captura de Maduro en una operación militar lanzada por Washington a principios de enero y con la autoridad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

El nuevo responsable de la legación diplomática venía ejerciendo como encargado de negocios en Guatemala desde enero de este año, aunque su trayectoria en el servicio exterior incluye misiones en Filipinas, Brasil, Perú, China, o Afganistán.