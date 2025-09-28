Lukashenko afirma que la respuesta a un posible ataque de la OTAN sería inmediata: "Que lo intenten"

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha advertido de que responderán de manera inmediata a un posible ataque de la OTAN, que en los últimos meses ha planteado la posibilidad de derribar drones y aviones de combate rusos después de que estos violaran el espacio aéreo de algunos socios aliados.

"La respuesta llegará de inmediato; esto no es una guerra en Ucrania", ha dicho en declaraciones a la prensa, según recoge la agencia estatal Belta. "A la hora de la verdad, qué derriban y cómo. ¿Van a derribar aviones bielorrusos en nuestro territorio?", se ha preguntado el mandatario.

Lukashenko ha contado que suele volar hasta Belovezhskaya Pushcha, en la frontera con Polonia, y se ha preguntado si la OTAN sería capaz de "derribar el helicóptero del presidente o algún helicóptero de escolta militar".

En ese sentido, ha asegurado el presidente bielorruso que esta última postura de la OTAN es "preocupante" ya que "prácticamente" es una declaración de ataque. "¿Se supone que debemos quedarnos sentados? Por eso estas declaraciones son tan atrevidas (....) Que lo intenten", ha dicho.

"Bueno, tendremos que, Dios no lo quiera, por supuesto, luchar, como dicen en Rusia, con todas nuestras fuerzas", ha afirmado el mandatario, quien ha afeado a los países de la OTAN que apuesten por esta medida cuando a ellos Bielorrusia ha avisado siempre cuando se han producido incidentes similares.

Esta semana la OTAN prometió responder de manera "firme" a las "imprudentes" acciones que Rusia ha cometido en los últimos días, en relación a la violación de espacios aéreos, incluyendo el polaco con una decena de drones, o el de Estonia, en donde tres cazas rusos Mig-31 sobrevolaron su territorio durante 12 minutos.