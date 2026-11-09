Lula aboga por una reforma urgente de la Justicia y garantiza la responsabilidad fiscal tras su reelección en Brasil

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Andre Ribeiro / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha dirigido a la nación tras revalidar su mandato asegurando que es momento de debatir con urgencia una reforma del sistema político y judicial para que la Justicia brasileña "recupere su credibilidad" mediante magistrados "imparciales, éticos y libres de conflictos de intereses".

En su discurso, el mandatario ha celebrado su victoria con más de 64 millones de votos en unos comicios en los que, según ha defendido, "la verdad venció a la mentira" a pesar de los intentos de interferencia de las grandes empresas tecnológicas mediante la difusión de desinformación.

Durante su alocución, Lula ha asegurado además que "Brasil no es lugar para quien huye de sus responsabilidades", en una alusión velada al ex candidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro salió del país tras la notificación de las autoridades judiciales brasileñas exigiendo la entrega de sus pasaportes al término de las elecciones presidenciales debido a una investigación por blanqueo de capitales por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

En el plano económico, el líder del Partido de los Trabajadores ha mostrado su preocupación por la trayectoria de la deuda pública y los elevados tipos de interés, reafirmando su compromiso con la "responsabilidad fiscal" para viabilizar políticas sociales sostenibles y elevar la inversión del país a más del 20% del PIB.

Entre las principales medidas anunciadas figuran la exención del impuesto de la renta a sueldos de hasta 5.000 reales (algo más de 800 euros), el fin de los impuestos sobre la cesta básica a partir del próximo año, la compra de la deuda de las familias con la banca y la condonación de las deudas de los microemprendedores individuales con el Gobierno federal.

Asimismo, el mandatario ha celebrado el fin de las plataformas de apuestas deportivas, de las que ha dicho que "destruyeron vidas y deben quedar en el pasado como una pesadilla de la que Brasil despertó". En el ámbito educativo y social, ha prometido universalizar la educación integral y extender el programa de becas 'Pé-de-Meia' a la enseñanza universitaria.

En materia de seguridad, ha anunciado que, tras la aprobación de la Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, enviará una Medida Provisional para crear el Ministerio de Seguridad Pública --destinado a combatir a las facciones criminales y retomar el control de territorios-- e impulsará el Pacto Nacional contra el Feminicidio.