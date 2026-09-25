Lula afirma que Trump y EEUU "perderán" si "meten la mano" en las elecciones brasileñas

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto de campaña en Rio de Janeiro - Fabio Teixeira/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves en un acto de campaña haber advertido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que "perderá" si decide "meter la mano" en las elecciones brasileñas, en las que Lula se enfrenta el próximo domingo 4 de octubre a Flávio Bolsonaro, hijo del antiguo presidente y aliado de Trump Jair Bolsonaro.

"Yo le dije a Trump que, en las elecciones de aquí, si mete la mano, va a perder", ha manifestado el mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) en un acto de campaña en São Gonçalo, a las afueras de Río de Janeiro.

Brasil, ha subrayado no va a "aceptar la injerencia de nadie". "El país que queremos está en vuestras manos", ha declarado, apelando a militantes y simpatizantes del PT y demás asistentes al evento.

Lula se ha pronunciado de este modo después de que el gobernador de California y destacada figura del Partido Demócrata estadounidense haya afirmado que "estaría muy preocupado" por una hipotética injerencia de Washington en los comicios brasileños.

"Hubo un 'arancel Bolsonaro' del 50%, lo cual resultó ridículo; así que yo estaría muy preocupado por eso", ha declarado a la prensa. "Me preocuparía mucho la relación de la familia de Trump con miembros de esa familia", ha afirmado aludiendo así a los Bolsonaro y considerando que la situación "es obscena".

Asimismo, Newsom ha recordado, en cuanto a intervenciones de la Administración Trump en América Latina, que el Ejecutivo republicano "sacó a Maduro" --aun concediendo que "apenas goza de popularidad"--, y que ahora se está "haciendo con el control del petróleo en Venezuela". "Así que sí, estaría algo preocupado", ha apostillado.

Las autoridades políticas y judiciales brasileñas han mantenido un destacado desafío desde el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, entre otros cargos, tras su derrota electoral que llevó de nuevo a Lula al Palacio del Planalto. Estas tensiones han derivado en múltiples sanciones contra funcionarios y jueces, aranceles y otras medidas.

Ahora, el foco está puesto en las elecciones, para las que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha alertado al Gobierno de un nivel "crítico" de la escalada de presión de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington en los comicios.