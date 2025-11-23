Lula anuncia que el tratado de libre comercio UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado este domingo que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Mercosur se firmará el próximo 20 de diciembre, aún dentro de la presidencia de turno brasileña del bloque suramericano.

"Es un acuerdo que incluye a prácticamente 722 millones de habitantes y 22 billones de dólares de Producto Interior Bruto. Es algo extremadamente importante, posiblemente el mayor acuerdo comercial del mundo", ha destacado Lula en rueda de prensa desde Sudáfrica, donde participa en la cumbre de líderes del G20.

"Después de firmar el acuerdo aún va a quedar mucho trabajo para que la gente pueda empezar a disfrutar de los beneficios de este acuerdo, pero se firmará", ha añadido.

Lula ha planteado que el acuerdo se firme en Brasilia, aprovechando que la cumbre de líderes de Mercosur prevista para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, se tendrá que aplazar a enero por la ausencia del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El acuerdo se ha cerrado después de 25 años de negociaciones e incluye a la UE y a Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En realidad se trata de dos textos, uno de naturaleza económica-comercial, de vigencia provisional, y un acuerdo completo.

Después de la firma entrará en vigor el acuerdo provisional y comenzará el complejo proceso de ratificación, que en la UE incluye la aprobación del Parlamento Europeo con la mitad más uno votos favorables y el sí de al menos 15 de los 27 países miembros del bloque europeo. En Mercosur el texto también será sometido a los parlamentos y entrará en vigor de forma individual.