Lula critica a Israel y afirma que el "terrorismo" de Hamás no justifica matar a "millones de inocentes"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado este martes la respuesta israelí al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre y ha subrayado que los "actos terroristas" no justifican el bombardeo de "millones de inocentes".

"Porque Hamás cometiera un acto terrorista contra Israel, Israel no tiene que matar a millones de inocentes", ha dicho Lula, quien ha puesto en duda que la comunidad internacional quiera realmente acabar con el conflicto, señalando nuevamente a la actual estructura de Naciones Unidas por su incapacidad.

"Si la ONU tuviese fuerza podría intervenir mejor. Estados Unidos podría intervenir más, pero no quieren, quien guerra", ha lamentado el presidente de Brasil, país que hace unos días presentó una resolución con un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue vetada por Washington.

"Quienes más mueren son los niños, que no participan en la guerra. Niños de los dos lados, nosotros no queremos que muera nadie", ha enfatizado Lula, quien ha asegurado haber hablado ya sobre esta cuestión con varios jefes de Estado y de Gobierno, como los de Israel, Francia, Turquía, Irán, o Egipto, y otros de la Unión Europea.

"Estoy hablando con todo el mundo para que se logren tres cosas. Primero, garantizar un corredor humanitario para que puedan recibir agua, comida y medicinas. Garantizar que no falte energía eléctrica en los hospitales y garantizar que no se maten más niños", ha dicho en uno de los canales oficiales del Gobierno.

En ese sentido, Lula ha destacado que "no hay ejemplo en la humanidad" de una guerra en la que hayan muerto más niños que combatientes y ha vuelto a subrayar la necesidad de una solución de dos Estados para resolver el conflicto.

"Así de simple y no se necesita ir invadiendo la tierra de nadie. Todos los días estamos viendo a los colonos de Israel invadir la tierra de los palestinos y la ONU no hace nada porque la ONU está debilitada", ha criticado.

Lula también ha comentado la situación de la veintena de sus compatriotas que permanecen a la espera de poder salir de la Franja de Gaza, así como la de siete palestinos, de padres brasileños, que han solicitado asilo en Brasil.

"Cualquier brasileño que esté dentro de una zona de guerra, que necesite volver a Brasil, no escatimaremos en esfuerzos. Iremos a buscarles. Me da igual de que partido sean, de que religión, o que equipo animan, solo me interesa que son brasileños y brasileña", ha dicho Lula, quien no descarta en incluir en dicho vuelo también a ciudadanos latinoamericanos.

BRASIL PIDE EN LA ONU QUE ISRAEL DETENGA TODOS LOS ASENTAMIENTOS

Por su parte, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha pedido que todos los rehenes civiles en Gaza sean liberados, al tiempo que ha pedido un alto el fuego para poder atender a quienes se encuentran atrapados en el enclave a merced de la misiles israelíes.

Vieira ha alertado que la entrada estos días de los primeros camiones de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Rafá son "completamente insuficientes" para satisfacer todas las necesidades de la población gazatí.

"Israel debe detener todos los asentamientos, incluido el de Jerusalén Este", ha reclamado también el jefe de la diplomacia brasileña, quien ha alertado a su vez de que la crisis en Gaza puede acabar extendiéndose a otros países de la región.

"La violencia en Gaza debe terminar, se debe establecer un alto el fuego, proporcionar corredores humanitarios y lograr una solución de dos Estados", ha subrayado el ministro Vieira.