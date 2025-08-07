Lula da Silva y Modi analizan los efectos de los aranceles de Trump a Brasil e India

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, han mantenido este jueves una conversación telefónica en la que han hablado de los "desafíos" que representa la imposición "unilateral" de aranceles por parte de Estados Unidos, que pueden alcanzar niveles de hasta el 50 por ciento en el caso de los productos brasileños e indios.

Ambos países son "los más afectados" dentro de esta batería de medidas decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, como ha señalado Lula, al termino de una charla de "casi una hora" en la que los principales líderes de Brasil e India han repasado el escenario económico global y han reivindicado el multilateralismo.

Asimismo, han abogado por "explorar posibilidades de mayor integración entre los dos países". A la visita de Estado efectuada por Modi a Brasil en julio, le seguirá otro viaje recíproco de Lula "a principios del próximo año", si bien en octubre ya se desplazará a India el vicepresidente, Geraldo Alckmin, para allanar el camino en cuestiones y sectores clave, incluido el comercial.

Modi, por su parte, ha calificado de "memorable" y "significativa" su reciente visita de Estado y ha reivindicado igualmente la necesidad de profundizar la alianza estratégica. "Una alianza fuerte y centrada en las personas entre las naciones del Sur Global beneficia a todos", ha destacado en su cuenta de la red social X.

Trump anunció el miércoles que duplicaría al 50 por ciento los aranceles sobre importaciones procedentes de India como represalia por la compra de petróleo ruso, después de que la semana pasada impusiese un gravamen similar a Brasil por razones igualmente políticas.