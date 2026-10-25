Lula y Flávio Bolsonaro cierran la campaña de la segunda vuelta con actos multitudinarios en el sureste de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y sus seguidores se reúnen durante un mitin de campaña presidencial a lo largo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), el 24 de octubre de 2026 - Mariana Greif / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda vuelta de la campaña a las elecciones presidenciales de Brasil prevista para este domingo ha terminado este sábado con actos multitudinarios del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato ultraderechista, Flávio Bolsonaro.

Los candidatos han centrado su atención a las capitales del sureste del país. El candidato del Partido Trabajador (PT), Lula da Silva, ha estado en Río de Janeiro y más tarde en Sau Paulo, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio, ha movilizado a sus seguidores en Belo Horizonte antes de partir a Río de Janeiro, donde ha participado en un acto en Barra de Tijuca, según ha recogido el diario brasileño 'Globo'.

El actual presidente ha comenzado su jornada en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro. Acompañado de la primera dama, Janja da Silva, la congresista Benedita da Silva y más políticos, han congregado a miles de simpatizantes a lo largo del paseo marítimo, donde Lula se ha paseado con un camión con sonido, saludando a los votantes.

Después del macro evento en Río, el candidato a reelección se ha desplazado a la ciudad de Sau Paulo para hacer el cierre oficial a su campaña. El acto principal tuvo lugar en la Avenida Paulista, el principal escenario de manifestaciones políticas de la ciudad, y donde ha acudido una gran multitud para acompañar a Lula, y debido a la multitud, los coches que transportaban al presidente y a otros invitados no han podido circular por la avenida.

En su discurso de cierre, el candidato progresista ha querido destacar la gran movilización de los votantes. "Durante muchos años, ni siquiera los votantes de mayor edad, que participan en campañas políticas, habían visto una movilización social como la que presenciamos en esta segunda vuelta", recalcando que es la "gente la que se organiza, no los partidos", ha celebrado.

Así, Lula ha asegurado que está "convencido" de que ganará las elecciones, alegando que la sociedad brasileña quiere un "cambio estructural que haga que Brasil avance por el buen camino".

FLÁVIO BOLSONARO EN BELO HORIZONTE Y RIO DE JANEIRO

El candidato ultraderechista, Flávio Bolsonaro, ha concentrado sus primeras acciones en Belo Horizonte, en el sureste del país, un estado que los analistas políticos consideran como decisivo para las elecciones.

La capital del estado de Minas Gerais ha sido escenario de una gran caravana de motocicletas organizada por sus simpatizantes, que se había reunido inicialmente en la Plaza de la Libertad. Flávio ha estado acompañado de aliados políticos, como el diputado Nikolas Ferreira y el recién elegido gobernador del estado Cleitinho Azevedo. Sin embargo, no ha dado ningún discurso en el acto de Belo Horizonte.

Después, el ultraderechista se ha desplazado hasta Río de Janeiro a un acto en el paseo marítmo de Barra da Tijuca. Allí, ha paseado con un camión saludando a una gran multitud de seguidores, junto a Ferreira, el gobernador de Sao Paulo Tarcísio de Freitas y el gobernador electo de Río de Janeiro Douglas Ruas.

Durante el evento, el candidato ultraliberal ha agradecido a sus simpatizantes su apoyo y se ha mostrado confiado en su victoria en la segunda vuelta, asegurando que mañana "Brasil ya tendrá un nuevo presidente" y ha finalizado su discurso pidiendo al público un rezo al Padrenuestro.

ÚLTIMA ENCUESTA: EMPATE TÉCNICO

La empresa Quaest ha publicado este sábado la última encuesta y ha dado la victoria a Bolsonaro con un 51%, quedándose así Lula con un 49%, con un margen de error del 2%. Así, habría un empate técnico, ya que la diferencia entre ellos estaría dentro del margen de error.

Esta es la última votación antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo, entre las 08.00 y las 17.00 (hora local).

Lula llega a la segunda vuelta espoleado por las predicciones de las últimas encuestas, después del varapalo electoral que supuso su derrota en la primera ronda. El presidente brasileño parte con el desafío de remontar aquel resultado, algo que ningún candidato ha logrado en la que es la democracia más grande de la región.