Lula insta a Alemania a presionar a EEUU para que no excluya a Sudáfrica del G20

Luiz Inácio Lula da Silva y Friedrich Merz - Michael Kappeler/dpa

HANÓVER (ALEMANIA), 20 (DPA/EP)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de no invitar a Sudáfrica a la próxima cumbre del G20 que se celebrará en Florida y ha instado a Alemania a presionar a Washington para que se retracte porque "Alemania puede ser la siguiente".

"Sudáfrica es miembro fundador del G20. Si hoy se expulsa a Sudáfrica, mañana se expulsará a Alemania, se expulsará a Brasil", ha advertido Lula en rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, durante su visita a Alemania.

Por ello ha emplazado al Gobierno alemán a sumarse a él y presionar para que Sudáfrica participe en la cita de Florida. De hecho, ha instado al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha viajar igualmente a Florida aun sin invitación.

Trump ha anunciado que no invitará a Sudáfrica a la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en uno de sus hoteles, el Trump National Doral Miami, y ha acusado a las autoridades sudafricanas de cometer un genocidio contra los granjeros blancos.

Los expertos y el Gobierno sudafricano rechazan rotundamente estas acusaciones. A finales del año pasado, Estados Unidos ya se negó a asistir a la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo.