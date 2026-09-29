Lula obtendría el 39% de los votos y Flávio Bolsonaro el 34%, según una encuesta a una semana de las elecciones

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto de campaña en Sau Paulo, Brasil - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) ganaría las elecciones presidenciales con un 39% de los votos, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal de Brasil (PL), le seguiría con un 34%, según una encuesta de la empresa Qauest a una semana de las elecciones.

En este sentido, Lula ha aumentado su intención de voto un 2%, mientras que Flávio Bolsonaro ha conseguido subir un 1%, respecto a la encuesta que se publicó la semana pasada, según los datos de la encuesta encargada por el medio GLOBO y TV GLOBO.

Así, Lula ha ganado terreno en intención de votos en los católicos, subiendo del 43% al 48% y en los evangélicos, del 23% al 27%. Además, también ha registrado un aumento entre las mujeres, alcanzando el 40%, mientras que Flávio se quedaría con el 29%.

Respecto al resto de candidatos, el escritor Augusto Cury (Avante) ha obtenido un 4%. El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (Partido de la Social Democracia Brasileña), ha conseguido un 4% mientras que el activista Renan Santos y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), un 3% y un 1%, respectivamente. Los candidatos posicionados como alternativas de tercera vía han pasado del 16% de las intenciones de voto combinadas al 12% actual en un mes.

En cuanto a los votantes indecisos, se produce una reducción con respecto al número total de votantes. Ahora, el 31% de los votantes no tiene un candidato favorito en mente, mientras que en agosto este grupo representaba el 51%.

RESULTADOS MUY REÑIDOS EN LA SEGUNDA VUELTA

Como líderes proyectados en la primera vuelta, la encuesta prevé un enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro en la segunda ronda, prevista para el 25 de octubre, que se lleva a cabo cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta.

La encuesta ha confirmado el escenario de una contienda muy reñida y un empate técnico en segunda vuelta, donde ambos obtendrían el 42% de los apoyos. Esta variación es favorable al partido de Lula, que suma un punto con respecto a anteriores sondeos, y su oponente se mantiene en las cifras de la encuesta de la semana pasada.

Esta campaña electoral ha estado marcada por las acusaciones de Lula de interferencia extranjera, sobre todo desde que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alertara al Gobierno brasileño de un nivel "crítico" de la escalada de presión de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington en los comicios.