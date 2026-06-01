Machado vuelve a Oslo y apunta a que su misión está "casi completada"

Archivo - La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, asiste a un foro de debate en Madrid. - Europa Press/Contacto/David Cruz Sanz - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha anunciado que está de vuelta en Oslo, capital de Noruega, regresando así a la primera ciudad a la que llegó en diciembre de 2025 tras su salida del país para recoger el citado premio e iniciar una gira internacional.

"De vuelta en Oslo. Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad. Hoy, vuelvo con esa misión casi completada, a hablarle a los venezolanos que nos esperan en casa y también a los que están aquí en Noruega", ha afirmado Machado en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia al punto de partida de su actividad internacional de estos meses en los que se ha reunido con líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De esta forma, Machado, que no ha aclarado cuando regresará a Caracas, ha apuntado que se reencontrará "pronto" con el pueblo venezolano "en casa".

Su equipo de comunicación ha recordado que Oslo fue la ciudad que recibió a la líder opositora venezolana "tras 12 años de prohibición de salida" del país.

"Aquella primera vez el motivo fue recibir el Premio Nobel de La Paz; hoy, la razón es aún mayor: hablar por los millones de venezolanos que resisten y nos esperan en Venezuela", ha subrayado en otro mensaje en redes sociales.

Machado, junto al candidato presidencial, Edmundo González, presentaron la semana pasada una hoja de ruta "hacia la libertad" con dos procesos a realizar "de forma simultánea" que incluyen una fase de negociación con el Ejecutivo venezolano, "con el acompañamiento" de Estados Unidos, así como la búsqueda de un "gran acuerdo nacional" con distintos sectores políticos, sociales y profesionales de Venezuela.

Para las citadas e hipotéticas negociaciones, los firmantes han reclamado como "necesarios" una serie de "gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso". Así piden a las autoridades de Caracas tras la salida del poder de Nicolás Maduro que ahonden en "la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares"; "el retorno seguro de los exiliados por razones políticas", y "la normalización del espacio cívico y político", pidiendo que se desmonte el aparato represivo en Venezuela.

Machado viene insistiendo en que la caída de Maduro ha provocado que el proceso democrático en Venezuela "se acelere", pero ha evitado fijar una fecha para su vuelta.