Macron amenaza con responder con aranceles europeos al superávit comercial de China

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de activar aranceles europeos en respuesta a lo que percibe como un enorme desequilibrio en la balanza comercial con China, teniendo en cuenta que el déficit de bienes de la UE con Pekín ha aumentado casi un 60 por ciento desde 2019.

Recién llegado precisamente de una visita al gigante asiático, el presidente francés ha explicado en una entrevista al diario económico francés 'Les Échos' que se ha pasado buena parte de su viaje "intentando explicar a los chinos que su superávit es insostenible, sobre todo porque están matando a sus propios clientes, en especial porque apenas ya nos compran nada".

Por precisar, y según cifras del Tesoro francés, el déficit comercial de bienes de Francia con China alcanzó cerca de 54.700 millones de dólares (cerca de 47.000 millones de euros) el año pasado, mientras que el superávit comercial de China con la UE aumentó a casi 143.000 millones de dólares (unos 122.000 millones de euros) en el primer semestre de 2025, un récord para cualquier semestre, según datos publicados por el propio Gobierno chino a principios de año.

El presidente francés ha declarado la situación tan alarmante que ha salido de su viaje convencido de que China "está a punto de atacar el corazón del modelo industrial europeo" y que las tensiones bilaterales protagonizadas el año pasado --París defendió la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos y Pekín respondió contra el coñac francés-- se extiendan al resto de los socios europeos.

Macron considera ahora mismo la cuestión "como un asunto de vida o muerte para la industria europea" porque "estamos ahora mismo en una situación de ajuste de mercado y es el peor escenario posible". "Como (China) no reaccione", ha terminado por alertar, "en los meses venideros los europeos nos veremos obligados a adoptar medidas de desacoplamiento, como ha hecho Estados Unidos, a través de la imposición de aranceles a productos chinos"; una cuestión que, ha añadido, ha comentado ya con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Antes de activar esta opción, sin embargo, Macron ha apostado por medidas más conciliadoras, como la eliminación de restricciones a las exportaciones de maquinarias de semiconductores por parte europea y limitaciones a las exportaciones de tierras raras por parte de China.

El caso, ha terminado apostillando el presidente francés, que todo ello debe ir acompañado de un nuevo modelo general de pensamiento económico en Europa: simplificación, profundización del mercado único, inversión en innovación, protección justa de nuestras fronteras, la culminación de nuestra unión aduanera y una política monetaria ajustada", ha explicado.

La decisión del BCE de seguir vendiendo los bonos gubernamentales que posee podría impulsar al alza los tipos de interés a largo plazo y lastrar la actividad económica, en opinión del presidente francés. "Europa debe, y quiere, seguir siendo una zona de estabilidad monetaria y de inversión en la que se puede confiar", ha zanjado.