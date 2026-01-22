Macron anuncia la intercepción de un petrolero de la flota fantasma rusa: "No toleraremos violaciones"

Emmanuel Macron, presidente de Francia. - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado este jueves de la intercepción en aguas del Mediterráneo de un petrolero supuestamente de la flota fantasma que emplea Moscú para sortear las sanciones europeas en respuesta por la invasión de Ucrania.

"La Armada francesa ha abordado un petrolero procedente de Rusia, sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa", ha anunciado el presidente galo en un mensaje en redes sociales, tras señalar que la operación se realizado en aguas del Mediterráneo, "con el apoyo de varios aliados".

Macron ha defendido que la maniobra se ha realizado "en estricto cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar". "No vamos a tolerar ninguna violación", ha enfatizado el presidente francés, quien ha informado de que ya se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

"Estamos decididos a respetar el Derecho Internacional y a garantizar que se aplique de manera efectiva de las sanciones. Las actividades de la 'flota en la sombra' contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania", ha rematado.