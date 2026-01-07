Macron apunta al despliegue de "varios miles de soldados franceses" en Ucrania una vez finalice la guerra

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha apuntado este miércoles al despliegue de "varios miles de soldados franceses" en Ucrania en el marco de la Fuerza Multinacional una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego con Rusia, si bien ha matizado que estas tropas contribuirán a la "regeneración" del Ejército ucraniano y estarán "exentas de actos de combate".

El mandatario francés ha recalcado durante una entrevista con la cadena de televisión France 2 que estas fuerzas serían desplegadas para "mantener la paz" y ha especificado que podrían participar en "operaciones realizadas en la frontera entre Ucrania y Rusia tras el cese de las hostilidades".

"El despliegue", ha sostenido, "se realizará en el marco de nuestras operaciones exteriores". "Ha habido contactos con los ucranianos, con la Coalición de Voluntarios y con los estadounidenses. Ellos son los que liderarán estos trabajos para determinar si se viola o no la zona fronteriza", ha apuntado.

Reino Unido y Francia se han comprometido a liderar el despliegue de tropas internacionales en Ucrania encuadradas en la futura Fuerza Multinacional, en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad tras la guerra, en un acuerdo que establece el uso de la fuerza para disuadir nuevas agresiones rusas.

Según la declaración de intenciones firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, ambas potencias se comprometen a "desplegar unidades", junto a contingentes de los países que contribuyan a la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano "para apoyar las capacidades de Ucrania de disuadir a terceros países de llevar a cabo nuevos ataques contra su territorio".